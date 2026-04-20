La tripulación de Artemis II sobrevoló la cara oculta de la Luna y obtuvieron nuevas imágenes del satélite. Foto: NASA

La tripulación de Artemis II sobrevoló la cara oculta de la Luna y obtuvieron nuevas imágenes del satélite. Foto: NASA

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, compartió el video de una rara puesta de sol terrestre, donde la Tierra desaparece lentamente tras la Luna. El astronauta filmó dicho evento el pasado 6 de abril de 2026, mientras la tripulación sobrevolaba el satélite. La toma fue realizada con un teléfono móvil y un zoom de 8x a través de la ventana de la cápsula Orion.

La filmación muestra cómo nuestro planeta va ocultándose gradualmente tras el borde de la Luna, un fenómeno denominado limbo lunar. En las imágenes se aprecian zonas cubiertas de nubes arremolinadas, sobre Australia y Oceanía, antes de que desaparezca de la vista. En primer plano, también se observa un cráter en la superficie.

Una vista impresionante en el espacio

Wiseman lo describió como "ver una puesta de sol en la playa, pero desde el lugar más insólito del universo". Ocurrió cuando se encontraban en su punto más alejado de la Tierra, a unos 406.000 kilómetros de distancia, un nuevo récord para vuelos espaciales tripulados.

"Solo hay una oportunidad en esta vida... desde el lugar más remoto del cosmos, no pude resistirme a grabar un vídeo de la puesta con mi teléfono móvil", escribió al compartir la filmación.

“Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el celular tenía el tamaño perfecto para captar la vista... Esta foto no está recortada ni editada, con un zoom de 8x, lo cual es bastante comparable a la visión del ojo humano. Disfrútenla”, añadió.

El viaje de la misión Artemis II de la NASA



Mientras que Wiseman capturó el momento con su teléfono, su compañera y especialista en misiones, Christina Koch, utilizó una cámara profesional con un teleobjetivo para tomar fotografías de alta resolución de la misma escena.

Cabe destacar que este tipo de vista es increíblemente rara. Habían pasado más de 50 años desde que se vio una puesta como esta, desde la era Apolo. La tripulación la observó durante el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, donde no pudieron ver la Tierra en parte del viaje.

En el momento en que la nave espacial avanzaba por su trayectoria, los astronautas presenciaron el efecto contrario: un amanecer terrestre, con el planeta volviendo a ser visible. También pudieron observar un eclipse solar desde el espacio.

Tras su regreso, comentó lo impresionante que fue verlo de tan lejos. Describió a nuestro mundo como "de una belleza indescriptible", afirmando que lucía increíble desde cualquier perspectiva. Wiseman lideró la misión Artemis II como comandante, junto con el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen.





