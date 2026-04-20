HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
EN VIVO

Ruth Luque habla sobre el supuesto "fraude" y elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

Astronauta de Artemis II comparte video inédito de la Tierra ocultándose detrás de la Luna: "Solo una oportunidad en la vida"

Es la primera vez que se obtiene una escena como esta en más de 50 años. El momento fue grabado mientras la tripulación volaba sobre la cara oculta del satélite.

La tripulación de Artemis II sobrevoló la cara oculta de la Luna y obtuvieron nuevas imágenes del satélite. Foto: NASA
La tripulación de Artemis II sobrevoló la cara oculta de la Luna y obtuvieron nuevas imágenes del satélite. Foto: NASA

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, compartió el video de una rara puesta de sol terrestre, donde la Tierra desaparece lentamente tras la Luna. El astronauta filmó dicho evento el pasado 6 de abril de 2026, mientras la tripulación sobrevolaba el satélite. La toma fue realizada con un teléfono móvil y un zoom de 8x a través de la ventana de la cápsula Orion.

La filmación muestra cómo nuestro planeta va ocultándose gradualmente tras el borde de la Luna, un fenómeno denominado limbo lunar. En las imágenes se aprecian zonas cubiertas de nubes arremolinadas, sobre Australia y Oceanía, antes de que desaparezca de la vista. En primer plano, también se observa un cráter en la superficie.

Una vista impresionante en el espacio

Wiseman lo describió como "ver una puesta de sol en la playa, pero desde el lugar más insólito del universo". Ocurrió cuando se encontraban en su punto más alejado de la Tierra, a unos 406.000 kilómetros de distancia, un nuevo récord para vuelos espaciales tripulados.

"Solo hay una oportunidad en esta vida... desde el lugar más remoto del cosmos, no pude resistirme a grabar un vídeo de la puesta con mi teléfono móvil", escribió al compartir la filmación. 

“Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el celular tenía el tamaño perfecto para captar la vista... Esta foto no está recortada ni editada, con un zoom de 8x, lo cual es bastante comparable a la visión del ojo humano. Disfrútenla”, añadió. 

El viaje de la misión Artemis II de la NASA

Mientras que Wiseman capturó el momento con su teléfono, su compañera y especialista en misiones, Christina Koch, utilizó una cámara profesional con un teleobjetivo para tomar fotografías de alta resolución de la misma escena.

Cabe destacar que este tipo de vista es increíblemente rara. Habían pasado más de 50 años desde que se vio una puesta como esta, desde la era Apolo. La tripulación la observó durante el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, donde no pudieron ver la Tierra en parte del viaje.

En el momento en que la nave espacial avanzaba por su trayectoria, los astronautas presenciaron el efecto contrario: un amanecer terrestre, con el planeta volviendo a ser visible. También pudieron observar un eclipse solar desde el espacio.

Tras su regreso, comentó lo impresionante que fue verlo de tan lejos. Describió a nuestro mundo como "de una belleza indescriptible", afirmando que lucía increíble desde cualquier perspectiva. Wiseman lideró la misión Artemis II como comandante, junto con el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen.


Notas relacionadas
Dos agujeros negros supermasivos se acercarían a una colisión dentro de 100 años y la Tierra sentiría sus efectos

Dos agujeros negros supermasivos se acercarían a una colisión dentro de 100 años y la Tierra sentiría sus efectos

LEER MÁS
Astrónomos descubren la estrella más pura del universo con una composición química casi intacta: revela secretos del cosmos

Astrónomos descubren la estrella más pura del universo con una composición química casi intacta: revela secretos del cosmos

LEER MÁS
A 1.300 años luz de distancia: la impresionante imagen de un ‘monstruo cósmico devorando' una galaxia

A 1.300 años luz de distancia: la impresionante imagen de un ‘monstruo cósmico devorando' una galaxia

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

LEER MÁS
Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

LEER MÁS
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
Un submarino descubrió estructuras desconocidas bajo la Antártida, pero perdió el contacto y desapareció

Un submarino descubrió estructuras desconocidas bajo la Antártida, pero perdió el contacto y desapareció

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Actriz Celine Aguirre reaparece en TV y arremete contra Shirley Arica tras fuerte enfrentamiento en ‘La granja VIP’: “Es una persona altanera”

Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

Ciencia

Científicos descubren un fósil de reptil de hace 289 millones de años que aporta claves sobre el origen de la respiración

Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

Adolescente chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025