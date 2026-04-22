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Ciencia

Un eclipse solar total durará más de 6 minutos de oscuridad, se convertirá en el más largo hasta 2114 y será visible pronto

La alineación del Sol, la Luna y la Tierra convertirá el día en un breve crepúsculo. Las estrellas se harán visibles, la temperatura descenderá y el horizonte se teñirá de colores inusuales.

Un eclipse solar total durará más de seis minutos y será visible desde África hasta Europa Foto: Unplash
Un eclipse solar total durará más de seis minutos y será visible desde África hasta Europa Foto: Unplash

El eclipse solar total está previsto para el 2 de agosto de 2027 y será uno de los más largos del siglo. Durante este fenómeno, el día se oscurecerá por 6 minutos y 23 segundos. El último de este tipo y de larga duración ocurrió el 22 de julio de 2009, cuando el continente asiático quedó en oscuridad durante casi siete minutos.

Este evento ocurrirá en una época del año con condiciones favorables para su observación, ya que se espera muy poca nubosidad, lo que aumentará las posibilidades de verlo sin mayores inconvenientes.

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¿Dónde se podrá ver el eclipse del siglo?

El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico, atravesará el estrecho de Gibraltar y recorrerá el norte de África, desde Marruecos y Argelia hasta Túnez y el norte de Libia. Luego continuará por Oriente Medio, pasando por el Alto Egipto y el valle del Nilo, el suroeste de Arabia Saudí, el oeste de Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de finalizar en el océano Índico.

La corona del sol brillando durante un eclipse solar total. Foto: NSO/AURA/NSF

La corona del sol brillando durante un eclipse solar total. Foto: NSO/AURA/NSF

La máxima duración se registrará al sur de Luxor, en Egipto, donde la totalidad superará los seis minutos. Aunque la franja principal no cruzará Europa, el evento sí será visible desde el sur de España. Las ciudades de Cádiz y Málaga serán los únicos puntos del continente donde se vivirá la oscuridad total, con duraciones de 2 minutos y 55 segundos y 1 minuto y 53 segundos, respectivamente.

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El evento más largo hasta el año 2114

Como referencia, el eclipse total del 8 de abril de 2024 alcanzó 4 minutos y 28 segundos en su punto máximo sobre América del Norte, mientras que el de 1991 llegó a 6 minutos y 53 segundos. El de agosto de 2027 será el más extenso previsto hasta el año 2114, de acuerdo con Space.com.

Este evento será visible en tres continentes, aunque no será el próximo de este tipo. Antes, el 12 de agosto de 2026, se podrá observar el eclipse más extremo del año desde España, Rusia, Islandia y parte de Portugal, con una duración máxima de 2 minutos y 18 segundos.

¿El eclipse del siglo se podrá ver desde América?

El fenómeno de 2027 no será visible en América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se producirá otro eclipse solar que se observará de forma parcial desde Estados Unidos hasta el norte de Chile, mientras que Panamá será el único país donde podrá disfrutarse en su totalidad, según Time and Date.

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