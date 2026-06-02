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La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando repercusión. Esta vez, la empresaria sorprendió al revelar los ingresos que obtuvo gracias a las suscripciones exclusivas de Instagram que habilitó para mostrar imágenes y videos inéditos de uno de los eventos más comentados del año.

Durante una reciente entrevista, la exintegrante de 'Esto es guerra' decidió aclarar las especulaciones que circularon en redes sociales sobre las ganancias obtenidas por este contenido premium. Aunque muchos aseguraban que había facturado más de 100.000 soles, explicó que la cifra que finalmente recibió fue considerablemente menor debido a los descuentos aplicados por la plataforma.

Alejandra Baigorria revela que cobró 60.000 soles por suscripciones en Instagram

La 'Gringa de Gamarra' abordó el tema durante su participación en el podcast 'Sin + Que Decir', donde explicó cómo funcionó la estrategia de monetización que implementó durante la cobertura de su matrimonio con Said Palao.

Según comentó, miles de seguidores decidieron pagar una suscripción especial para acceder a fotografías, videos y momentos exclusivos de su matrimonio, material que no estuvo disponible para el público general. A partir de los datos difundidos en redes, varios usuarios realizaron cálculos que apuntaban a ingresos cercanos a los 100.000 soles.

Alejandra Baigorria explicó que el estimado se basaba en aproximadamente 5.000 suscriptores que pagaron una tarifa de 20 soles por acceder al contenido. Sin embargo, precisó que ese monto correspondía a los ingresos brutos generados antes de las deducciones hechas por la plataforma.

Durante la conversación, confirmó que, tras aplicarse los descuentos correspondientes, el dinero que finalmente recibió rondó los 60.000 soles.

Alejandra Baigorria 'se queja' porque Instagram le cobró el 40%

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el porcentaje retenido por Instagram. La empresaria señaló que la plataforma descontó alrededor del 40% de los ingresos generados por las suscripciones exclusivas vinculadas a su boda con el chico reality.

“Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero Instagram me voló el 40%”, expresó durante la entrevista al referirse a la comisión aplicada sobre las ganancias obtenidas.

En otro momento, Alejandra Baigorria defendió el uso de esta herramienta y recordó que se trata de una función habilitada por la propia red social para creadores de contenido.

“¿Tú qué crees que Instagram es gratis? Me voló el cuarenta por ciento”, respondió.