Del laboratorio al desierto: por qué los científicos en Dubái están clonando camellos

En Dubái, un complejo de alta seguridad se dedica a la clonación de camellos de élite, combinando biotecnología avanzada con tradiciones de la región. | Foto: AFP

En Dubái, un complejo de alta seguridad se dedica a la clonación de camellos de élite, combinando biotecnología avanzada con tradiciones de la región. | Foto: AFP

En Dubái, lejos del brillo de los rascacielos y las islas artificiales, un complejo de alta seguridad alberga uno de los avances más llamativos de la biotecnología moderna: la clonación de camellos de élite. En este entorno controlado, científicos trabajan para replicar con precisión genética a los ejemplares más valiosos, destinados a competencias, exhibiciones y producción lechera.

Lo que comenzó como un experimento científico ha evolucionado hacia un sistema de producción altamente especializado. Bajo la dirección del investigador Nisar Ahmad Wani, el equipo logró en 2009 el nacimiento del primer camello clonado del mundo, marcando un punto de inflexión en un campo que hoy combina ciencia, tradición y un mercado en constante expansión.

¿Negocio millonario?

En los países del Golfo, los camellos no solo tienen un valor cultural, sino también económico. Las carreras representan una industria multimillonaria en la que los propietarios buscan replicar a los animales más veloces, mientras que los concursos de belleza premian rasgos físicos específicos que pueden alcanzar precios extraordinarios en el mercado.

A esto se suma el creciente interés por la leche de camella, cuya producción se ha expandido dentro y fuera de la región debido a sus propiedades. En este contexto, la clonación permite reproducir ejemplares con alto rendimiento, asegurando consistencia genética y maximizando el valor comercial de cada animal.

Popular carrera de camellos en Dubái. Foto: AFP

¿Cómo funciona la clonación de camellos?

El proceso comienza con la extracción del ADN de un óvulo, que luego es reemplazado por material genético de una célula del camello que se desea clonar. Este es reprogramado químicamente para que actúe como una célula embrionaria, iniciando así el desarrollo de un nuevo organismo en condiciones controladas de laboratorio.

Tras varios días de incubación, los embriones viables se implantan en camellas sustitutas. Luego de un periodo de gestación de aproximadamente 13 meses, nace un ejemplar que es genéticamente idéntico al donante original. Este procedimiento, desarrollado en gran medida sin precedentes científicos específicos para la especie, ha permitido producir decenas de clones cada año.

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Más allá del negocio

Aunque el enfoque principal es comercial, la clonación también abre posibilidades en la conservación de especies. El equipo logró, por ejemplo, replicar el camello bactriano en peligro crítico, demostrando el potencial de esta tecnología para preservar animales en riesgo de extinción.

Sin embargo, el avance de estas técnicas también plantea interrogantes. Desde la posibilidad de modificar genéticamente animales para hacerlos más resistentes a enfermedades hasta el uso de anticuerpos de camello en medicina, la biotecnología avanza más rápido que las regulaciones, generando un debate global sobre sus límites y consecuencias.