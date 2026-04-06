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Ciencia

Cubren tarjetas bancarias con papel de aluminio: ¿para qué sirve y qué tan efectivo es contra fraudes?

Detrás de este método casero para proteger los datos del 'dinero plástico' hay una explicación científica.

Envolver las tarjetas bancarias se ha convertido en un truco para proteger el dinero. Foto: DALL-E
Envolver las tarjetas bancarias se ha convertido en un truco para proteger el dinero. Foto: DALL-E

En medio del creciente temor a los fraudes digitales, cada vez más usuarios buscan formas simples de proteger su información financiera. En redes sociales y foros, un método casero ha ganado popularidad: envolver las tarjetas bancarias en papel de aluminio para evitar posibles robos mediante tecnología inalámbrica en lugares públicos.

La idea, aunque pueda parecer improvisada, tiene una base científica. Se apoya en un principio conocido desde hace más de un siglo que explica cómo ciertos componentes pueden bloquear ondas electromagnéticas. Sin embargo, la gran pregunta es si esta práctica realmente funciona en la vida cotidiana o si se trata de una solución exagerada frente a un riesgo percibido.

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¿Cómo funciona el truco del papel aluminio?

El concepto detrás de este método está en la llamada “jaula de Faraday”, un concepto de la física que describe cómo un material conductor puede impedir el paso de ondas electromagnéticas. En términos simples, cuando un objeto queda cubierto, las señales externas no pueden penetrar ni salir.

Al ser conductor, puede actuar como una barrera frente a la radiofrecuencia. En teoría, si una tarjeta bancaria queda cubierta, tecnologías como el NFC —utilizadas en pagos sin contacto— no podrían comunicarse con lectores cercanos. Este mismo principio se utiliza en fundas especiales diseñadas para proteger dispositivos.

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¿Qué tan efectivo es envolver tarjetas?

Aunque la base científica es válida, su efectividad depende de condiciones muy específicas. Para que el bloqueo funcione, el recubrimiento debe ser continuo, sin aberturas ni fisuras. Incluso una pequeña apertura puede permitir el paso de señales.

Además, el grosor del material también influye. Una capa delgada o mal colocada puede no ser suficiente para impedir completamente la transmisión de ondas. En situaciones ideales, el resultado sería similar al aislamiento de un teléfono móvil, que pierde toda conectividad al quedar bloqueado.

Sin embargo, en el uso diario, lograr ese nivel de aislamiento es poco práctico. El constante manejo de la tarjeta, junto con el desgaste, reduce de forma considerable la eficacia del método.

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¿Solución útil o exageración?

El auge de este truco parece responder más a la preocupación creciente por la seguridad digital que a una amenaza frecuente en la vida cotidiana. Si bien puede dificultar ciertos intentos de lectura inalámbrica, no se trata de una protección definitiva ni imprescindible.

Especialistas advierten que muchas de las formas de fraude no dependen de la proximidad física o del escaneo por radiofrecuencia. Por ello, el uso de papel de aluminio no cubre todos los escenarios de riesgo.

En la práctica, existen alternativas más eficaces y cómodas, como fundas con bloqueo RFID o configuraciones de seguridad en los propios dispositivos y aplicaciones bancarias. A esto se suman hábitos clave, como monitorear movimientos y evitar compartir datos sensibles.

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