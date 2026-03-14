Descubren en Argentina un pequeño dinosaurio de 90 millones de años que aclara un misterio evolutivo

El diminuto Alnashetri pesaba menos de un kilogramo y revela características que sugieren un origen antes de la especialización en dietas insectívoras. | Foto: Gabriel Díaz Yantén, Universidad Nacional de Río Negro

El diminuto Alnashetri pesaba menos de un kilogramo y revela características que sugieren un origen antes de la especialización en dietas insectívoras. | Foto: Gabriel Díaz Yantén, Universidad Nacional de Río Negro

Un equipo internacional de científicos identificó en la Patagonia argentina el fósil de un diminuto dinosaurio que podría ayudar a resolver un importante enigma sobre la evolución de un extraño grupo de terópodos. El hallazgo corresponde a Alnashetri cerropoliciensis, una especie que vivió hace unos 90 millones de años y cuyo esqueleto casi completo permitió a los investigadores reconstruir con mayor precisión la historia evolutiva de su linaje. El estudio fue publicado en la revista científica Nature.

La indagación fue liderada por el paleontólogo Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota, junto a Sebastián Apesteguía, y aporta nueva información sobre los alvarezsáuridos, un grupo de dinosaurios pequeños y enigmáticos que presentaban rasgos similares a los de las aves, como dientes y brazos cortos terminados en una gran garra en el pulgar.

El fósil del diminuto dinosaurio Alnashetri cerropoliciensis, que data de hace 90 millones de años

Un fósil hallado en la Patagonia

Descubierto en 2014 en el yacimiento de La Buitrera, una región reconocida por su abundancia de restos del período Cretácico. Aunque la especie ya había sido descrita anteriormente a partir de restos fragmentarios, el nuevo ejemplar incluye un esqueleto casi completo y articulado, lo que permitió a los científicos analizar con mucho mayor detalle su anatomía.

Durante más de una década, se trabajó cuidadosamente en la preparación y ensamblaje de los huesos, extremadamente frágiles. Contar con un esqueleto tan completo cambió por completo el panorama para los paleontólogos que estudian este grupo de seres, cuyos fósiles en Sudamérica suelen encontrarse en mal estado o demasiado fragmentados para su análisis.

Un dinosaurio diminuto con pistas sobre la evolución

El análisis reveló que Alnashetri cerropoliciensis pesaba menos de un kilogramo, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios no avianos más chicos conocidos en el continente. El análisis microscópico de sus huesos mostró además que se trataba de un individuo adulto de al menos cuatro años, lo que confirma que su tamaño reducido no se debía a que fuera una cría.

A diferencia de sus parientes más tardíos, Alnashetri tenía brazos relativamente más largos y dientes más grandes, lo que sugiere que las primeras especies del grupo todavía no estaban tan especializadas en alimentarse de insectos, como ocurrió después con sus descendientes.

Además, se sugiere que este grupo de criaturas podría haberse originado cuando los continentes aún formaban parte del supercontinente Pangea. Esto indicaría que su expansión por distintas regiones del planeta ocurrió a medida que las masas continentales se separaban lentamente, y no necesariamente mediante largas migraciones a través de océanos.

Según adelantaron los eruditos en la materia, nuevas piezas descubiertas en el mismo yacimiento aún se encuentran en proceso de preparación en el laboratorio, por lo que podrían aportar más pistas sobre la evolución de estas singulares especies.