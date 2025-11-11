La ecologista australiana, Kit Prendergast, ha identificado una nueva especie de abeja nativa con una característica bastante inusual: unos pequeños “cuernos” que le otorgan un aspecto "demoníaco". El descubrimiento ocurrió mientras la experta observaba una flor silvestre en peligro crítico de extinción cuando vio por primera vez a la abeja.

La nueva especie, Megachile (Hackeriapis) lucifer, toma su nombre del término latino "lucifer", que significa “portador de luz”, y también hace un guiño al popular personaje de la serie de televisión del mismo nombre. "La hembra tenía unos pequeños cuernos en la cara. En ese momento estaba viendo la serie 'Lucifer' y el nombre simplemente encajaba. Además, soy gran fan del personaje", explicó Prendergast.

Esta nueva abeja nativa es solo una de las 500 que aún no han sido descritas. Foto: Prendergast KS

El hallazgo de la abeja con cuernos

El descubrimiento de la abeja nativa ocurrió durante una expedición en 2019, cuando la científica realizaba un estudio sobre los polinizadores en la región de Goldfields, un área conocida por su minería de oro y níquel, además de ser hogar de flora y fauna endémica. La investigadora estaba estudiando las abejas y otros insectos que polinizaban una flor.

Un análisis de ADN demostró que la especie no coincidía con ninguna abeja. Foto: Prendergast KS

Para el estudio, Prendergast recolectó una abeja que captó inmediatamente su atención debido a los inusuales “cuernos” que sobresalían de su cabeza. Al principio pensó que era una especie conocida, pero después de realizar una comparación con muestras de museos y análisis de ADN, quedó claro que había encontrado una nueva especie.

"Tras investigar, quedó claro que no se trataba de una especie conocida hasta entonces. Si bien algunas abejas nativas poseen cuernos o púas, ninguna tiene los cuernos grandes y ligeramente curvados de esta", explicó la ecologista en un artículo en The Conversation.

El papel de las abejas nativas

Australia alberga más de 2,000 especies de abejas nativas, una cantidad impresionante dada la gran biodiversidad del continente. Estas abejas desempeñan un papel crucial en los ecosistemas australianos, ayudando a polinizar una gran variedad de plantas silvestres, muchas de las cuales son endémicas y dependen de estos insectos para su supervivencia. Sin embargo, a pesar de la gran riqueza de especies, muchas de ellas aún no han sido oficialmente identificadas.

“Es el primer nuevo miembro de este grupo de abejas que se describe en más de 20 años, lo que demuestra cuánta vida aún nos queda por descubrir, incluso en áreas que están en riesgo debido a la minería, como los campos auríferos”, señaló en un comunicado.

La protección de abejas e insectos polinizadores

La protección de las abejas nativas y otros polinizadores es fundamental para el equilibrio ecológico y la producción de alimentos. Sin embargo, la falta de estudios exhaustivos sobre las abejas nativas en áreas que están siendo sometidas a actividades industriales, como la minería, representa un gran desafío. Actualmente, no existe ninguna obligación legal en Australia de realizar estudios sobre los polinizadores nativos antes de desarrollar proyectos mineros o agrícolas. Esto podría significar la pérdida irreparable de especies sin que se haya tenido conciencia de su existencia.

Según alertó la investigadora, "muchas empresas mineras aún no realizan estudios sobre las abejas nativas, por lo que podríamos estar perdiendo especies sin siquiera saber que existen".