Biólogos revelan a un animal que se ha convertido en el depredador más temible de los mares y aterroriza al gran tiburón blanco

El tiburón blanco ha sido considerado como el depredador más temible de los océanos, pero se ha identificado que las orcas infunden más terror, inclusive a estos escualos. En México se ha documentado, por primera vez, a una manada de orcas que sigue a los tiburones frente a las costas y que trabajan en grupo para realizar su estrategia de caza.

Los biólogos ya tenían antecedentes de grupos de orcas que aparecieron en las costas de Sudáfrica y provocaron la huida de los tiburones de sus zonas de alimento.

La inteligencia y estrategia de las orcas

Las orcas valoran a los tiburones por sus hígados enormes ricos en grasa, que son una fuente excepcional de energía. La manada liderada por un macho bautizado como Moctezuma, que antes fue visto cazando tiburones ballena, ha desarrollado una técnica precisa para inmovilizar por completo a sus presas antes de extraerles el hígado.

Secuencia de las orcas atacando a un tiburón blanco juvenil. Foto: Frontiers

"Creo que las orcas que comen elasmobranquios (tiburones y rayas) podrían comerse un gran tiburón blanco, si quisieran, en cualquier lugar donde fueran a buscarlo", dice el biólogo marino Erick Higuera Rivas de Conexiones Terramar y Pelagic Life.

Las orcas inmovilizan a los tiburones blancos

Los tiburones blancos pertenecen a una serie de animales que se quedan completamente flácidos y dóciles cuando se les pone boca abajo. Este comportamiento es conocido como inmovilidad tónica. En algunas especies, como las zarigüeyas, esto se conoce como hacerse el muerto, una estrategia para pasar desapercibidos para un depredador, pero no se sabe por qué lo hacen los tiburones.

Las orcas usan sus mandíbulas para extraer el hígado del tiburón. Foto: Frontiers

En la investigación publicada en Frontiers sobre las orcas del Golfo de California, los científicos no solo observaron a un grupo de orcas alimentándose de tiburones blancos, sino que también lograron capturar las cacerías en video con detalles.

Los resultados muestran una estrategia meditada y coordinada que aprovecha la inmovilidad tónica de los tiburones. En las capturas, se observó a un grupo de cinco orcas adultas acercándose a un tiburón blanco juvenil, cooperando para voltearlo.

"Este comportamiento es un testimonio de la inteligencia avanzada, el pensamiento estratégico y el sofisticado aprendizaje social de las orcas, ya que las técnicas de caza se transmiten de generación en generación dentro de sus manadas".

El Niño en la nueva ruta de caza de las orcas

Los investigadores creen que los cambios en la distribución de los tiburones blancos en el Pacífico, influenciados por fenómenos climáticos como El Niño, podrían haber facilitado los ataques de la manada. Las alteraciones en las zonas de cría habrían incrementado la presencia de tiburones jóvenes en el Golfo de California, exponiéndolos a las orcas que aprovechan esta oportunidad para cazar presas más vulnerables durante ciertas temporadas.

Aun así, los científicos advierten que se trata de observaciones preliminares. Próximamente, se planea un estudio más detallado para determinar si estas orcas cazan tiburones blancos de forma habitual o solo en momentos específicos