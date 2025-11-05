Un importante hallazgo científico se ha realizado en los "bosques enanos" de la Cordillera de Yanachaga, en la región de Pasco. Un equipo de herpetólogos descubrieron dos nuevas especies de ranas terrestres a más de 3,000 m.s.n.m. Este descubrimiento resalta la importancia de las áreas naturales protegidas de Perú como refugios de una biodiversidad única y aún poco conocida.

Las ranas fueron encontradas en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, un área que sirve de refugio para la flora y fauna peruana, entre un paisaje dominante con montañas cubiertas por bosques surcados por profundos cañones. El hallazgo fue publicado en la revista científica PeerJ.

Rana del género Phrynopus melanoinguinis. Foto: Pablo Venegas

Las nuevas especies de ranas andinas

Las nuevas especies de ranas han sido clasificadas dentro del género Phrynopus, conocido por albergar a muchas especies endémicas de los Andes centrales del Perú. El equipo de investigación, liderado por el biólogo Pablo Venegas, identificaron a las ranas en la zona conocida como los "bosques enanos", caracterizada por su flora y fauna endémica.

Imagen de un ejemplar de Phrynopus manuelriosi. Foto: Pablo Venegas

Las especies descubiertas fueron denominadas Phrynopus manuelriosi y Phrynopus melanoinguinis. Ambas ranas habitan en la misma área geográfica, pero mantienen diferencias genéticas y ecológicas. En el artículo científico, los investigadores resaltan que las dos nuevas especies no se recuperaron como especies hermanas cercanas, sino como linajes distintos.

Diferencias entre las nuevas ranas descubiertas

Aunque las dos especies de ranas comparten el mismo género y habitan en el mismo ecosistema, presentan características morfológicas y de coloración que las hacen fácilmente distinguibles entre sí.

La Phrynopus manuelriosi se distingue por la presencia de tubérculos en los párpados, talones y tarso, además de una coloración rojiza en la ingle y las superficies ocultas de las extremidades. Su tamaño es mediano, y estos detalles morfológicos la diferencian de otras especies de la región.

Por su parte, la Phrynopus melanoinguinis carece de los tubérculos en los talones y los tarsos que presenta su pariente, y se caracteriza por una coloración negra en la ingle y en las superficies ocultas de las extremidades posteriores. Esta diferencia de coloración es uno de los rasgos más notables de esta especie.

La protección de los ecosistemas frágiles

La especie Phrynopus manuelriosi fue nombrada en honor al doctor Manuel Ríos, en reconocimiento a su destacada trayectoria como ingeniero forestal y docente, así como a su compromiso con la conservación de la biodiversidad en el Perú. Y el Phrynopus melanoinguinis recibe su nombre del griego melas (negro) y inguina (ingle), en alusión a la distintiva coloración negra en la región inguinal y superficies ocultas de las extremidades posteriores, uno de los rasgos diagnósticos más notables de esta especie.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que este descubrimiento refuerza la necesidad de fortalecer la protección de los bosques enanos de la Cordillera de Yanachaga, que son ecosistemas frágiles que albergan una alta diversidad de especies endémicas.

La preservación de estos ecosistemas no solo es vital para las especies locales, sino también para su contribución al equilibrio de los recursos naturales en la región andina.