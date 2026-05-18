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En películas y documentales solemos ver a los dinosaurios emitiendo fuertes rugidos para intimidar a sus rivales o durante la caza. Sin embargo, un nuevo hallazgo en China sugiere que estos animales no producían sonidos como los que imaginábamos, sino vocalizaciones más parecidas a las de las aves modernas, tras el hallazgo de un fósil con una laringe intacta.

Investigadores de la Academia de Ciencias de China descubrieron un esqueleto casi completo del dinosaurio Pulaosaurus qinlong, un herbívoro bípedo de unos 72 centímetros de altura. La especie lleva su nombre en honor a Pulao, un pequeño dragón de la mitología china que, según la tradición, tenía un rugido potente.

El fósil del Pulaosaurus qinglong aún conserva la estructura de la laringe que es muy similar al de las aves modernas. Foto: Hailong Zhang

Dinosaurios que cantan

El Pulaosaurus es uno de los pocos dinosaurios que ofrece a los científicos alguna pista sobre los sonidos que podrían haber emitido. El fósil, en buen estado, no solo conserva la mayoría de los huesos, sino también partes difíciles de hallar, como la laringe. Incluso se puede apreciar su intestino, que indicaría cuál pudo ser su última comida.

Representación artística de Pulaosaurus qinglong. Foto: Connor Ashbridge

La laringe del dinosaurio posee estructuras cartilaginosas en forma de hojas, muy similares a las de las aves modernas. Los científicos sugieren en su estudio publicado en PeerJ que el Pulaosaurus se comunicaba mediante complejos chirridos. Lamentablemente, por ahora no se puede escuchar una reproducción de su sonido.

'Debido a la compresión de la mandíbula del Pulaosaurus, se desconoce el ancho exacto de la mandíbula, por lo que no se pueden realizar cálculos acústicos del Pulaosaurus', escriben los investigadores.

Un fósil difícil de encontrar

Las laringes fosilizadas son muy raras y difíciles de encontrar. De hecho, es la segunda vez que se logra hallar una. Un caso anterior correspondió a un anquilosaurio acorazado conocido como Pinacosaurus. A pesar de que ambas especies tienen unos 90 millones de años de evolución de diferencia, la estructura de la laringe podría ser común entre los dinosaurios.

El equipo sugiere que estas frágiles estructuras no se fosilizan con mucha frecuencia o, quizás, se las esté clasificando erróneamente como otras partes de la garganta. 'Es necesario realizar un nuevo análisis de la anatomía vocal de los dinosaurios no aviares para evaluar la precisión de la identificación entre los especímenes seleccionados', indican los expertos.



