Ciencia

Luna de Sangre en septiembre: qué es un eclipse lunar y por qué la luna se teñirá de rojo este fin de semana

Conoce cómo se desarrolla un eclipse lunar y por qué la Luna adquiere su distintivo color rojizo conocido como “luna de sangre”.

La luna llena de septiembre coincidirá con el eclipse lunar total y verá al satélite con un tono rojizo. Foto: Pexels
La luna llena de septiembre coincidirá con el eclipse lunar total y verá al satélite con un tono rojizo. Foto: Pexels

Los eclipses lunares son uno de los fenómenos astronómicos más esperados por los observadores del cielo, ya que la Luna adquiere un color entre rojo y naranja que contrasta en la oscuridad de la noche. Este mes septiembre, la esperada Luna de Sangre coincidirá con un eclipse lunar total que le dará a la luna llena su tonalidad rojiza.

El eclipse lunar podrá observarse este domingo 7 de septiembre en varios países de África, Europa, Asia y Oceanía. En esta ocasión la Luna de Sangre no podrá apreciarse en el continente americano, a excepción de la región más al oriente de Brasil, donde se verá a la Luna con un color apenas amarillento.

PUEDES VER: Calendario lunar de septiembre 2025: cuándo habrá luna llena, la ‘luna de Sangre’ y cuáles serán las fases lunares

lr.pe

¿Qué es un eclipse lunar?

Todo eclipse tiene lugar cuando la Tierra, la Luna y el Sol coinciden en un mismo plano en el espacio. Esto no suele ser recurrente, ya que nuestro satélite natural tiene una inclinación de 5° con respecto a la órbita del planeta azul.

Un eclipse lunar total, o luna de sangre, será visible en el 7 de septiembre. Foto: IStock

Un eclipse lunar total, o luna de sangre, será visible en el 7 de septiembre. Foto: IStock

En el caso de un eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, impidiendo que esta última reciba directamente la luz proveniente de la estrella. Sin embargo, en vez de que la luna se oscurezca, se tiñe de un color rojo. Este efecto se observa en toda la superficie del astro cuando es un eclipse lunar total.

Eclipse lunar: ¿por qué la luna se vuelve roja?

La luna es una roca y no emite brillo por sí misma. Cuando se ubica en lo más alto del cielo, el astro luce de un blanco brillante porque le impacta de lleno toda la luz del sol, compuesta de diferentes colores. Los colores —que en conjunto forman el espectro visible— viajan en longitudes de onda diferentes. En un extremo, el azul y el violeta tienen una longitud de onda más corta y, en el otro lado, el naranja y el rojo tienen una longitud de onda más larga.

Transición de la apariencia del satélite natural de la Tierra durante el eclipse. Foto: Antonio Finazzi

Transición de la apariencia del satélite natural de la Tierra durante el eclipse. Foto: Antonio Finazzi

Ahora, cuando la luz atraviesa la atmósfera terrestre, compuesta de diferentes gases, las distintas longitudes de ondas se descomponen y doblan como si estuviera pasando por un prisma. En ese filtro por la atmósfera, la luz rojo-naranja sobrevive mejor frente a la luz azul. Esta se curva por la Tierra hasta impactar con la superficie lunar.

A este fenómeno físico se le conoce como la dispersión de Rayleigh y es el mismo causante de que, durante los atardeceres, cuando el Sol está más cerca del horizonte, el cielo adquiera un color entre naranja y rojo.

¿En dónde podrá verse el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total o Luna de Sangre será apreciada en partes de Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental durante su fase total. Muchas personas en Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda verán al menos una parte. El eclipse no será visible  desde América, a excepción del extremo oriental de Brasil, dónde solo se verá una fase penumbral. 

El eclipse lunar total se verá en Asia, parte de Europa, África y Australia. Foto: Time and Date

El eclipse lunar total se verá en Asia, parte de Europa, África y Australia. Foto: Time and Date

El eclipse lunar atraviesa tres fases principales: primero el eclipse penumbral, cuando la tenue sombra de la atmósfera terrestre apenas oscurece la superficie lunar; luego el eclipse parcial, en el que una parte de la Luna queda cubierta por la sombra terrestre; y finalmente el eclipse total, la etapa más impresionante, cuando la Luna se oscurece por completo y adquiere un tono rojizo característico.

¿Cuáles son los horarios para ver la Luna de Sangre?

Según TimeandDate.com, el evento se desarrollará entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre (según el huso horario).

  • Inicio de la fase parcial: 7 de septiembre a las 16:27 UTC
  • Punto máximo: 18:11 UTC
  • Fin del eclipse: 20:55 UTC
