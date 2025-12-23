HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Ciencia

Descubierto por primera vez: un enorme cuerpo celeste atraviesa el universo a 1.000 kilómetros por segundo

Un 'proyectil' invisible intriga a los astrónomos, las mediciones muestran que algo masivo atraviesa la galaxia a gran velocidad, lo que confirma una antigua teoría.


Las observaciones del telescopio James Webb confirmaron un fenómeno cósmico que en teoría debería existir. Foto: NASA/ESA
Las observaciones del telescopio James Webb confirmaron un fenómeno cósmico que en teoría debería existir. Foto: NASA/ESA

En un rincón lejano del universo, un misterioso objeto ha desconcertado a los científicos en los últimos años. Los astrónomos confirmaron por primera vez que un agujero negro supermasivo con al menos 10 millones de veces la masa del Sol, salió disparado de la galaxia a la que pertenecía a una asombrosa velocidad de 954 kilómetros por segundo, es decir, el 0,32 por ciento de la velocidad de la luz.

El agujero negro, denominado RBH-1, fue reportado por primera vez en 2023 como un objeto masivo con un tiempo de viaje luz de 7.500 millones de años, que se desplaza a través del espacio, con un enorme arco de choque frente a él (similar a la onda que forma la proa de un barco al avanzar) y un rastro de formación estelar que se extiende por 200.000 años luz detrás de él.

PUEDES VER: Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

lr.pe

Un agujero negro huye de su galaxia

Utilizando el instrumento infrarrojo NIRSpec del telescopio espacial James Webb, los investigadores han mapeado las velocidades en la punta del misterioso objeto. El agujero negro RBH-1, de hecho, se desplaza a través de los confines de su galaxia, hacia el espacio intergaláctico.

Las observaciones del telescopio James Webb muestran el gas luminoso delante y detrás del agujero negro supermasivo RBH-1. Foto: arXiv

Las observaciones del telescopio James Webb muestran el gas luminoso delante y detrás del agujero negro supermasivo RBH-1. Foto: arXiv

Los investigadores creen que el evento que impulsó a RBH-1 a través del espacio-tiempo fue probablemente el retroceso gravitacional de la fusión de un agujero negro supermasivo.

"Este es el primer agujero negro supermasivo confirmado en movimiento", escriben los investigadores en su nuevo estudio, aún no revisado por pares, que se ha publicado en una versión preliminar en el servidor de preimpresión arXiv.

PUEDES VER: Tiene una extensión de 106 metros cuadrados, abarca dos países de Europa y es el hogar de más de 111.000 arañas

lr.pe

El comportamiento de los agujeros negros

Los agujeros negros supermasivos tienden a unirse como arañas a sus telarañas. Las galaxias se agrupan y crecen alrededor de agujeros negros, y su evolución está determinada por la gravedad y el comportamiento de los gigantescos agujeros negros nucleares en sus centros.

Eso no significa que el agujero negro tenga que permanecer inmóvil. Según la teoría, una perturbación lo suficientemente grande puede desalojar el agujero negro y enviarlo a vagar por el universo, acompañado únicamente por la pequeña nube de material dentro de su alcance inmediato.

Diagrama de la geometría de un frente de choque. Foto: arXiv

Diagrama de la geometría de un frente de choque. Foto: arXiv

Con mediciones más precisas, ahora creen que la explicación más probable es la fusión de dos agujeros negros supermasivos que se unieron tras la fusión de sus galaxias anfitrionas. Al unirse para formar un solo agujero negro supermasivo, la liberación asimétrica de energía gravitacional habría generado un retroceso que hizo volar al agujero negro recién formado. La velocidad medida de RBH-1 y la masa de la galaxia que dejó atrás son totalmente consistentes con los modelos de este proceso.

¿Cómo acabará este fenómeno?

Este mismo mecanismo fue predicho hace unos 50 años, pero faltan pruebas claras. El agujero negro observado, que ahora vuela solo por el espacio, se ajusta exactamente a la teoría y, por lo tanto, podría servir como prueba largamente esperada de que las galaxias pueden realmente perder su agujero negro central de esta manera.

Notas relacionadas
Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

LEER MÁS
Científicos logran lo imposible: crean una simulación completa de la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas

Científicos logran lo imposible: crean una simulación completa de la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas

LEER MÁS
Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

LEER MÁS
Diarrea y dolores de estómago: científicos descubren los parásitos intestinales que hicieron sufrir a los soldados romanos

Diarrea y dolores de estómago: científicos descubren los parásitos intestinales que hicieron sufrir a los soldados romanos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Ciencia

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: cuándo y cómo ver hasta 10 meteoros por hora durante esta semana de Navidad

Los pumas de la Patagonia comenzaron a cazar pingüinos y los científicos observan un comportamiento extraño: ya no son solitarios

Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025