En un rincón lejano del universo, un misterioso objeto ha desconcertado a los científicos en los últimos años. Los astrónomos confirmaron por primera vez que un agujero negro supermasivo con al menos 10 millones de veces la masa del Sol, salió disparado de la galaxia a la que pertenecía a una asombrosa velocidad de 954 kilómetros por segundo, es decir, el 0,32 por ciento de la velocidad de la luz.

El agujero negro, denominado RBH-1, fue reportado por primera vez en 2023 como un objeto masivo con un tiempo de viaje luz de 7.500 millones de años, que se desplaza a través del espacio, con un enorme arco de choque frente a él (similar a la onda que forma la proa de un barco al avanzar) y un rastro de formación estelar que se extiende por 200.000 años luz detrás de él.

Un agujero negro huye de su galaxia

Utilizando el instrumento infrarrojo NIRSpec del telescopio espacial James Webb, los investigadores han mapeado las velocidades en la punta del misterioso objeto. El agujero negro RBH-1, de hecho, se desplaza a través de los confines de su galaxia, hacia el espacio intergaláctico.

Las observaciones del telescopio James Webb muestran el gas luminoso delante y detrás del agujero negro supermasivo RBH-1. Foto: arXiv

Los investigadores creen que el evento que impulsó a RBH-1 a través del espacio-tiempo fue probablemente el retroceso gravitacional de la fusión de un agujero negro supermasivo.

"Este es el primer agujero negro supermasivo confirmado en movimiento", escriben los investigadores en su nuevo estudio, aún no revisado por pares, que se ha publicado en una versión preliminar en el servidor de preimpresión arXiv.

El comportamiento de los agujeros negros

Los agujeros negros supermasivos tienden a unirse como arañas a sus telarañas. Las galaxias se agrupan y crecen alrededor de agujeros negros, y su evolución está determinada por la gravedad y el comportamiento de los gigantescos agujeros negros nucleares en sus centros.

Eso no significa que el agujero negro tenga que permanecer inmóvil. Según la teoría, una perturbación lo suficientemente grande puede desalojar el agujero negro y enviarlo a vagar por el universo, acompañado únicamente por la pequeña nube de material dentro de su alcance inmediato.

Diagrama de la geometría de un frente de choque. Foto: arXiv

Con mediciones más precisas, ahora creen que la explicación más probable es la fusión de dos agujeros negros supermasivos que se unieron tras la fusión de sus galaxias anfitrionas. Al unirse para formar un solo agujero negro supermasivo, la liberación asimétrica de energía gravitacional habría generado un retroceso que hizo volar al agujero negro recién formado. La velocidad medida de RBH-1 y la masa de la galaxia que dejó atrás son totalmente consistentes con los modelos de este proceso.

¿Cómo acabará este fenómeno?

Este mismo mecanismo fue predicho hace unos 50 años, pero faltan pruebas claras. El agujero negro observado, que ahora vuela solo por el espacio, se ajusta exactamente a la teoría y, por lo tanto, podría servir como prueba largamente esperada de que las galaxias pueden realmente perder su agujero negro central de esta manera.