Ciencia

Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

El estudio tiene como objetivo investigar cómo el aislamiento en una estación espacial afectará a las personas participantes.

El proyecto incluirá exámenes médicos y experimentos diarios. Foto: Centro Aeroespacial Alemán
El proyecto incluirá exámenes médicos y experimentos diarios. Foto: Centro Aeroespacial Alemán

La Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) buscan a seis voluntarios dispuestos a permanecer 100 días aislados en una estación espacial simulada en Colonia, Alemania. El proyecto, llamado SOLIS100, pretende estudiar cómo afectan el aislamiento y el confinamiento prolongado a la salud física y mental, clave para las futuras misiones a la Luna y Marte.

Las próximas décadas traerán misiones más largas y lejanas, en las cuales las tripulaciones tendrán que aprender a convivir en espacios reducidos durante meses. Cada gramo y cada centímetro deben aprovecharse al máximo. Por lo tanto, los astronautas deben vivir y trabajar en estrecha colaboración con otras personas, a menudo desconocidas.

En el futuro, este tipo de misiones podrían llevar nuevamente a seres humanos a la Luna o incluso al Marte, lo que implica soportar durante varios meses condiciones de gran confinamiento. Para analizar cómo impacta eso en la salud mental, se realizan estudios terrestres que replican ese entorno.

Los participantes de SOLIS100 cuentan con sus propias cabinas de descanso dentro del módulo. Foto: Centro Aeroespacial Alemán

Los participantes de SOLIS100 cuentan con sus propias cabinas de descanso dentro del módulo. Foto: Centro Aeroespacial Alemán

Los requisitos para participar en el proyecto de la ESA

Las postulaciones al proyecto "SOLIS100" estarán abiertas hasta el 12 de diciembre de 2025 y se comenzará a llevarse a cabo a partir de abril de 2026. La convocatoria busca a voluntarios de entre 25 y 55 años, con buena condición física, muy buen nivel de inglés y un título universitario.

La participación está remunerada con 23.000 euros. El programa diario imitará el de astronautas reales: las personas deberán manejar recursos limitados, cooperar como una tripulación, hacer ejercicio y realizar experimentos científicos.

El objetivo es analizar cómo se adaptan a un entorno desconocido y a la distancia de su hogar y sus seres queridos. Antes de enviar astronautas al Marte, es necesario comprender cómo una situación tan extrema afecta la salud, el comportamiento y el desempeño humano.

El estudio de la gravedad

Al mismo tiempo, en el centro envihab (de las palabras 'Environment' y 'Hábitat') de la Agencia Espacial Alemana se desarrolla otra investigación, aunque probablemente menos atractiva para los participantes. En este caso se examina cómo influye la ausencia de gravedad en la salud.

Para ello, los voluntarios deben permanecer 60 días acostados en una cama inclinada seis grados hacia abajo en dirección a la cabeza, lo que provoca que los fluidos corporales se desplacen hacia esa zona, tal como sucede en el espacio.

