Ciencia

Científicos capturan la imagen del nacimiento de un planeta a 430 años luz que se forma cerca de una estrella joven similar al sol

El nuevo planeta permitirá a los científicos comprender la formación de nuestro propio sistema solar hace 4.500 millones de años.

WISPIT 2b es la evidencia de un planeta gaseoso en plena etapa de formación. Foto: ESO
WISPIT 2b es la evidencia de un planeta gaseoso en plena etapa de formación. Foto: ESO

Astrónomos de la Universidad de Galway capturaron la imagen de un gigante gaseoso que se forma alrededor de una estrella joven similar al Sol. El planeta denominado WISPIT 2b, fue fotografiado dentro del disco multianillos del astro, su edad estimada es de 5 millones de años y es probable que se convierta en algo parecido a Júpiter en nuestro sistema solar.

La imagen fue posible gracias al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO), instalado en el desierto de Atacama, en Chile. La captura muestra al planeta aún brillante con un crecimiento de gas activo, lo cual permitirá a los astrónomos estudiar el nacimiento y evolución planetaria.

En esta ilustración, el gas hidrógeno que cae hace que el protoplaneta en crecimiento WISPIT 2b brille intensamente. Foto: Universidad de Arizona

En esta ilustración, el gas hidrógeno que cae hace que el protoplaneta en crecimiento WISPIT 2b brille intensamente. Foto: Universidad de Arizona

¿Cómo fue encontrado WISPIT 2b?

En el estudio, los astrónomos utilizaron varias imágenes observadas de estrellas jóvenes con el fin de ubicar algún pequeño punto de luz junto a ellas, que revelaría la presencia de un planeta. En el caso de la estrella se detectó un disco de polvo multianillo, algo “inesperado” para los científicos. La luz en la que fue capturado era infrarroja cercana (el tipo de vista que alguien tendría al usar gafas de visión nocturna), ya que aún es brillante y caliente después de su fase de formación inicial.

El exoplaneta WISPIT 2 y el disco de polvo alrededor de su estrella anfitriona. Las observaciones se realizaron con el VLT en luz infrarroja cercana. Foto: C. Ginski/R

El exoplaneta WISPIT 2 y el disco de polvo alrededor de su estrella anfitriona. Las observaciones se realizaron con el VLT en luz infrarroja cercana. Foto: C. Ginski/R

"Cuando vimos este disco multianillo por primera vez, supimos que teníamos que intentar detectar un planeta en su interior, así que rápidamente solicitamos observaciones de seguimiento", dijo Christian Ginski, profesor de la Universidad de Galway.

Un planeta que ayuda a comprender la formación del sistema solar

El disco planetario probablemente tiene mucho parecido a cómo se originó el sistema solar hace 4.500 millones de años. Los astrónomos han recurrido desde hace tiempo al estudio de otros sistemas planetarios en sus inicios para obtener más información sobre cómo se desarrolló exactamente este proceso.

Los investigadores afirman que futuras observaciones del sistema podrían revelar nuevos conocimientos sobre cómo pudo haber sido nuestro sistema solar en sus inicios. "Capturar una imagen de estos planetas en formación ha resultado ser extremadamente difícil y nos brinda una oportunidad real de comprender por qué los miles de sistemas de exoplanetas más antiguos que existen se ven tan diversos y diferentes de nuestro propio sistema solar", declaró Ginski.

Richelle Van Capelleveen del observatorio Leiden en Países Bajos, afirma que el equipo está muy entusiasmado con el resultado: “Es un sistema espectacular, con la impactante imagen de un planeta incrustado en el hueco de un disco multianillo. Es el primer planeta incrustado con forma de anillo, lo que brindará a la comunidad de formación planetaria. Este sistema probablemente será un referente en los próximos años”.

