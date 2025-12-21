En la Patagonia de Argentina y después de haber sido desplazados por décadas debido a la actividad ganadera, los pumas han vuelto a poblar el Parque Nacional Monte León. Tras su retorno, estos felinos comenzaron a cazar a los pingüinos y cambiaron su comportamiento solitario, tolerándose entre ellos con más frecuencia.

El estudio liderado por el ecólogo Mitchell Serotay publicado en Proceedings of the Royal Society B, rastreó durante cuatro años a 14 pumas mediante collares con GPS, analizó sus desplazamientos y documentó más de 250 encuentros entre pumas que cazaban en la misma zona.

Los pumas regresaron a la Patagonia en Argentina

En el siglo pasado, los pumas fueron eliminados de amplias zonas de la Patagonia debido a la presión de los criadores de ovejas. Sin embargo, desde la creación del Parque Nacional Monte León en 2004, los felinos comenzaron a regresar. Durante ese periodo, los pingüinos (Spheniscus magellanicus), que usualmente crían en islas costeras, formaron una colonia continental en ese parque, con cerca de 40.000 parejas reproductoras.

Los pumas comenzaron a cazar pingüinos, a pesar de que no forman parte de su dieta. Foto: Michell Serota

El regreso de los pumas coincidió con este cambio. Los investigadores encontraron restos de pingüinos en sus heces, lo que indicaba que los felinos estaban aprovechando esta fuente de alimento abundante. Al principio, los expertos pensaron que solo algunos individuos aislados cazaban a las aves marinas, pero los datos obtenidos mostraron una tendencia más extendida de lo que se creía.

"Pensábamos que solo lo hacían un par de individuos", dijo Serota, quien realizó la investigación mientras era estudiante de doctorado en la Universidad de California, Berkeley. "Pero cuando llegamos... notamos una gran cantidad de pumas cerca de la colonia de pingüinos".

El nuevo comportamiento de los pumas

El estudio reveló que los pumas que cazan pingüinos permanecen cerca de la colonia durante la temporada de cría, y cuando las aves migran, extienden su rango territorial al doble. Esta variación estacional sugiere una adaptación directa al comportamiento de sus presas.

Un puma caza en una colonia reproductiva de pingüinos de Magallanes en el Parque Nacional Monte León, Argentina. Foto: Mitchell Serota

Lo más sorprendente fue el cambio en la forma en que los pumas interactúan entre sí. Tradicionalmente solitarios, los ejemplares que consumen pingüinos se encontraron entre ellos 254 veces, mientras que los que no incluían pingüinos en su dieta solo se cruzaron cuatro veces. Estos encuentros ocurrieron en un radio de 1 kilómetro alrededor de la colonia de aves, indicando que la abundancia de alimento reduce la necesidad de competencia y fomenta una tolerancia inusual.

La densidad de pumas registrada en el parque es actualmente más del doble que cualquier otra medida previa en Argentina, lo cual es inédito para esta especie, que suele requerir grandes territorios individuales.

¿Los pumas podrían perjudicar al ecosistema?

Este cambio de comportamiento tiene implicaciones profundas en el manejo de especies. Javier Ciancio, biólogo del CONICET, explicó que aunque la caza de pingüinos por parte de los pumas podría no afectar a grandes colonias, sí representa una amenaza para grupos más pequeños o en formación. “Es una situación compleja para quienes gestionan el área, porque hay dos especies nativas interactuando de una forma nueva”, dijo a Live Science.

A largo plazo, los investigadores planean estudiar cómo esta nueva fuente de alimento impacta la relación de los pumas con otras presas locales, como el guanaco (Lama guanicoe). Además, el ecólogo Juan Ignacio Zanon Martínez subrayó que comprender el comportamiento de los grandes carnívoros reintroducidos es clave para diseñar estrategias de conservación efectivas en ecosistemas ya modificados por la acción humana.