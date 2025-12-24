HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La FDA aprueba nueva píldora Wegovy para bajar de peso: medicamento será lanzado en enero de 2026

Con 100 millones de personas con obesidad en Estados Unidos, la nueva presentación de Wegovy podría transformar el tratamiento y ayudar a quienes luchan con el control de peso.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk resaltó que la píldora Wegovy es la primera terapia oral agonista del receptor GLP-1 aprobada. Foto: Composición LR
La farmacéutica danesa Novo Nordisk resaltó que la píldora Wegovy es la primera terapia oral agonista del receptor GLP-1 aprobada. Foto: Composición LR

La FDA aprobó una nueva versión oral del medicamento Wegovy, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, lo que representa un avance en el tratamiento de la obesidad. Esta nueva presentación, en forma de pastillas diarias, ofrece a los pacientes una alternativa más conveniente a la versión inyectable original.

Con aproximadamente 100 millones de personas viviendo con obesidad en Estados Unidos, el lanzamiento de la versión oral de Wegovy podría cambiar las opciones de tratamiento disponibles. Esta aprobación subraya el compromiso de la FDA para abordar los desafíos de salud pública relacionados con la obesidad y ofrece una opción adicional para quienes buscan manejar su peso de manera más efectiva.

Novo Nordisk confirmó que el lanzamiento de la píldora Wegovy está programado para enero de 2026 en los Washington.

La primera terapia oral contra la obesidad

La farmacéutica danesa Novo Nordisk resaltó que la píldora Wegovy es la primera terapia oral agonista del receptor GLP-1 aprobada para el control del peso. Este medicamento, que utiliza el mismo principio activo que las versiones inyectables de Wegovy y Ozempic, ha sido desarrollado para ofrecer una opción más conveniente para los pacientes que buscan tratar la obesidad y el sobrepeso.

Según los resultados de los ensayos clínicos OASIS y SELECT 2, el tratamiento con semaglutida oral de 25 mg mostró una notable pérdida de peso media del 16,6% en adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad.

¿Cuál es la efectividad de la píldora?

Los estudios revelaron que la eficacia de la píldora Wegovy es comparable a la del Wegovy inyectable de 2,4 mg, lo que refuerza la confianza en su efectividad. Este avance en el tratamiento de la obesidad podría transformar el enfoque convencional al ofrecer a los pacientes una alternativa oral al tratamiento con inyecciones.

Al igual que sus versiones inyectables, la semaglutida en pastilla actúa como un potente regulador del apetito y mejora el control del peso, lo que ha resultado en una opción terapéutica que podría cambiar la vida de millones de personas afectadas por la obesidad.

Así debe ser tomada

Es importante señalar que la píldora Wegovy debe tomarse en ayunas con un sorbo de agua, y se debe esperar al menos 30 minutos antes de comer o beber para garantizar la correcta absorción del principio activo en el estómago.

Este protocolo asegura que la semaglutida se proteja adecuadamente en el tracto digestivo, lo que optimiza su efectividad. Con esta nueva presentación oral, los pacientes ahora tienen la posibilidad de recibir un tratamiento de pérdida de peso tan efectivo como las versiones inyectables, pero con la comodidad de una ingesta diaria más sencilla.

