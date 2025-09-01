HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Calendario lunar de septiembre 2025: cuándo habrá luna llena, la ‘luna de Sangre’ y cuáles serán las fases lunares

Durante una misma noche, la luna llena y un eclipse lunar total 'enrojecerá' el cielo nocturno durante el mes de septiembre. Conoce cuándo ver este evento y las demás fases lunares del mes.

La luna llena ocurrirá durante un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre. Foto: Pexels
La luna llena ocurrirá durante un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre. Foto: Pexels

El mes de septiembre nos traerá dos eventos que iluminarán los cielos por la noche. La luna llena de este mes vendrá junto a un eclipse lunar total, conocido como ‘Luna de Sangre’. Este fantástico evento astronómico podrá ser visible desde varios puntos del planeta si las condiciones meteorológicas lo permiten. Las fases lunares también podrán ser visibles para todos los observadores de los cielos.

La luna llena de septiembre también es conocida como 'Luna de cosecha' o 'Luna de Maíz'. Según la tradición, antes de que existiera los focos de luz, los granjeros dependían de la luz de la Luna para poder cosechar sus cultivos. Muchos cultivos maduran a la vez a finales del verano y principios del otoño, de modo que los granjeros estaban muy ocupados en esa época del año. Tenían que trabajar cuando se ponía el Sol.

PUEDES VER: El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

lr.pe

¿Cuándo habrá luna llena en septiembre?

La luna llena se producirá el domingo 7 de septiembre, coincidiendo con el eclipse lunar total, que ocurrirá durante la misma noche. En este evento la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, la sombra de nuestro planeta le dará una tonalidad rojiza al satélite convirtiéndolo en la famosa ‘Luna de Sangre’.

El máximo esplendor de la luna llena y del eclipse se alcanzará alrededor de las 18:12 UTC, momento en que el satélite mostrará con mayor intensidad su color rojizo. La fase de totalidad se prolongará por cerca de 82 minutos, convirtiéndolo en uno de los eclipses más destacados del año. Aunque no será visible en todo el mundo, en regiones como Europa, África, Asia y Oceanía los observadores podrán disfrutar del fenómeno siempre que las condiciones del clima lo permitan.

PUEDES VER: Graban a unas arañas que usan a las luciérnagas brillantes como carnada para atraer más presas a sus redes

lr.pe

¿En qué países se podrá ver la Luna de Sangre?

La Luna de Sangre será apreciada por los observadores en partes de Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental durante su fase total. Muchas personas en Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda verán al menos una parte. El eclipse no será visible  desde América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska. 

Según TimeandDate.com, el evento se desarrollará entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre (según el huso horario).

  • Inicio de la fase parcial: 7 de septiembre a las 16:27 UTC
  • Punto máximo: 18:11 UTC
  • Fin del eclipse: 20:55 UTC

¿Cuáles serán las fases lunares de septiembre?

La luna se harán presente en los cielos de este mes con sus distintas fases lunares durante los siguientes días:

  • 7 de septiembre: Luna llena
  • ​14 de septiembre: cuarto menguante
  • ​21 de septiembre: Luna nueva
  • ​30 de septiembre: cuarto creciente

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se encuentran alineados. Dependiendo de la posición, el fenómeno puede ser parcial, penumbral o total.

En un eclipse total, como el que se dará en septiembre de 2025, la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Sin embargo, no desaparece de la vista: la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz solar y desvía las longitudes de onda rojizas hacia la superficie lunar, creando el característico efecto conocido como “Luna de sangre”.

