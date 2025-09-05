HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El único lugar de Sudamérica donde se verá el eclipse lunar el 7 de septiembre

La luna llena aparecerá en los cielos esta semana, pero coincidirá con un eclipse lunar total, convirtiendo al satélite en una "Luna de Sangre".

El próximo eclipse lunar total de septiembre tendrá una duración de 82 minutos. Foto: IStock
El próximo eclipse lunar total de septiembre tendrá una duración de 82 minutos. Foto: IStock

El domingo 7 de septiembre de 2025, el mundo podrá observar un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre por la tonalidad rojiza de la Luna durante la fase total del eclipse. El fenómeno iluminará los cielos en varios países de Europa, África, Asia y Oceanía, ofreciendo un espectáculo astronómico que captará la atención de todos observadores.

Según Time and Date, Brasil, será el único país de Sudamérica que habrá eclipse lunar. Sin embargo, solo se podrá distinguir una sutil fase penumbral, en la que la Luna apenas perderá brillo sin teñirse de rojo. Los estados de Paraíba, Pernambuco y Río Grande do Norte, al extremo oriente brasileño, podrán participar de este evento astronómico. Para el resto del continente, el eclipse no será visible.

El eclipse lunar total de septiembre de 2025 traerá una luna de color rojo sangre. Foto: IStock

El eclipse lunar total de septiembre de 2025 traerá una luna de color rojo sangre. Foto: IStock

PUEDES VER: Calendario lunar de septiembre 2025: cuándo habrá luna llena, la ‘luna de Sangre’ y cuáles serán las fases lunares

lr.pe

¿En dónde podrá verse el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total o Luna de Sangre será apreciada en partes de Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental durante su fase total. Muchas personas en Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda verán al menos una parte.

El eclipse lunar total se verá en Asia, parte de Europa, África y Australia. Foto: Time and Date

El eclipse lunar total se verá en Asia, parte de Europa, África y Australia. Foto: Time and Date

El eclipse lunar atraviesa tres fases principales: primero el eclipse penumbral, cuando la tenue sombra de la atmósfera terrestre apenas oscurece la superficie lunar; luego el eclipse parcial, en el que una parte de la Luna queda cubierta por la sombra terrestre; y finalmente el eclipse total, la etapa más impresionante, cuando la Luna se oscurece por completo y adquiere un tono rojizo característico.

¿Cuáles son los horarios para ver la Luna de Sangre?

Time and Date revela que el evento se desarrollará entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre (según el huso horario).

  • Inicio de la fase parcial: 7 de septiembre a las 16:27 UTC
  • Punto máximo: 18:11 UTC
  • Fin del eclipse: 20:55 UTC

La fase total del fenómeno tendrá una duración de una hora y 22 minutos, lo que lo convierte en el eclipse más largo de 2025.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se encuentran alineados. Dependiendo de la posición, el fenómeno puede ser parcial, penumbral o total.

En un eclipse total, como el que se dará en septiembre de 2025, la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Sin embargo, no desaparece de la vista: la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz solar y desvía las longitudes de onda rojizas hacia la superficie lunar, creando el característico efecto conocido como “Luna de sangre”.

