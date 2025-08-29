HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La luna de Sangre 'enrojecerá' los cielos en septiembre: ¿cuándo podrá verse este eclipse lunar total en Perú?

Durante el evento, la Tierra bloqueará la luz solar que llega a la Luna, que ofrecerá un espectáculo astronómico único en el cielo nocturno.

El eclipse lunar total de septiembre también es conocido como "Luna de Sangre". Foto: IStock
El eclipse lunar total de septiembre también es conocido como "Luna de Sangre". Foto: IStock

Este septiembre, un eclipse lunar total le dará a la luna llena un tono rojo intenso, este fenómeno conocido como “Luna de sangre”, iluminará los cielos del planeta durante ese mes. La luna se apreciará con esta tonalidad durante 82 minutos, ofreciendo a los aficionados de la astronomía un gran espectáculo nocturno.

Durante este eclipse lunar total, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La luz solar que pasa por la atmósfera terrestre se dispersa; las longitudes de onda azules se dispersan más, mientras que las rojas y naranjas se refractan hacia la Luna, tiñéndola de un color rojizo.

¿Cuándo ver la luna de Sangre en Perú?

Los observadores en partes de Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental verán la fase total en su totalidad. Muchas personas en Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda verán al menos una parte del evento. El eclipse no será visible desde Perú o América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska. 

¿Cuáles son los horarios para ver la Luna de Sangre?

Según TimeandDate.com, el evento se desarrollará entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre (según el huso horario).

  • Inicio de la fase parcial: 7 de septiembre a las 16:27 UTC
  • Punto máximo: 18:11 UTC
  • Fin del eclipse: 20:55 UTC

La fase total del fenómeno tendrá una duración de una hora y 22 minutos, lo que lo convierte en el eclipse más largo de 2025.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se encuentran alineados. Dependiendo de la posición, el fenómeno puede ser parcial, penumbral o total.

En un eclipse total, como el que se dará en septiembre de 2025, la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Sin embargo, no desaparece de la vista: la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz solar y desvía las longitudes de onda rojizas hacia la superficie lunar, creando el característico efecto conocido como “Luna de sangre”.

¿Cada cuánto ocurre una Luna de sangre?

Un eclipse lunar total—o Luna de sangre—es un fenómeno relativamente infrecuente. Aunque anualmente se producen entre dos y siete eclipses lunares, solo alrededor del 29 % de ellos son totales. Eso equivale, en promedio, a unos 1.5 eclipses lunares totales al año, es decir, alrededor de tres cada dos años. Para cualquier lugar del planeta, la visibilidad de una Luna de sangre ocurre aproximadamente una vez cada 2.5 años

