HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Ciencia

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El eclipse más largo del siglo será visible en varios países de Europa, África y Asia. Este evento astronómico superará los 6 minutos de duración.

El eclipse solar de 2027 durará más de 6 minutos y cruzará 10 países en Europa, África y Asia.
El eclipse solar de 2027 durará más de 6 minutos y cruzará 10 países en Europa, África y Asia. | Composición LR

El eclipse más largo del siglo recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, superará los 6 minutos de duración y pasará por 10 países.

Este evento astronómico será visible parcialmente en muchas regiones de Europa, África y Asia. En ese sentido, el sitio especializado Eclipse Wise reveló la trayectoria completa del eclipse solar.

PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

¿Por qué países pasará el eclipse más largo del siglo?

El eclipse más largo del siglo ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 a las 10:07:50 TD (10:06:37 UTC) y será visible en varios países de Europa, África y Asia. Sin embargo, el momento en que la Luna cubre por completo al Sol solo podrá ser observado desde una estrecha franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho que cruzará estas 10 naciones:

  • España
  • Marruecos
  • Argelia
  • Túnez
  • Libia
  • Egipto
  • Sudán
  • Arabia Saudita
  • Yemen
  • Somalia

Así será la trayectoria del eclipse solar de 2027. La NASA confirmó que la franja recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la Tierra y abarcará un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

El eclipse más largo del siglo recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, superará los 6 minutos de duración y pasará por 10 países. Foto: composición LR

El eclipse más largo del siglo recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, superará los 6 minutos de duración y pasará por 10 países. Foto: composición LR

PUEDES VER: Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

lr.pe

Trayectoria del eclipse más largo del siglo

El sitio especializado Eclipse Wise publicó el recorrido del eclipse más largo del siglo. Este evento pasará por países como España, Egipto, Marruecos. Aquí la trayectoria completa:

PUEDES VER: Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

lr.pe

¿Qué más se sabe sobre el eclipse más largo del siglo?

El eclipse más largo del siglo superará en tiempo al eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que duró 4 minutos y 28 segundos.

Además, el evento astronómico de 2027 provocará un oscurecimiento del cielo similar a un crepúsculo de 360 grados, cubrirá todo el horizonte y ofrecerá una experiencia impresionante para los observadores en la franja de totalidad.

Notas relacionadas
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: durará 6 minutos y cruzará zonas densamente pobladas

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: durará 6 minutos y cruzará zonas densamente pobladas

LEER MÁS
¿Cuándo podrá verse el eclipse solar más largo en 12 mil años, según científicos? Dejará el planeta a oscuras

¿Cuándo podrá verse el eclipse solar más largo en 12 mil años, según científicos? Dejará el planeta a oscuras

LEER MÁS
¡Un gran evento astronómico! España se prepara para el eclipse solar total que oscurecerá un tercio del país por unos minutos

¡Un gran evento astronómico! España se prepara para el eclipse solar total que oscurecerá un tercio del país por unos minutos

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

LEER MÁS
El país que superó a la NASA y SpaceX y tiene un cohete de motor nuclear que viaja a Marte en tiempo récord

El país que superó a la NASA y SpaceX y tiene un cohete de motor nuclear que viaja a Marte en tiempo récord

LEER MÁS
Captan por primera vez a un tiburón ballena comiendo en el fondo del mar

Captan por primera vez a un tiburón ballena comiendo en el fondo del mar

LEER MÁS
Descubre los únicos países de Sudamérica que vieron la increíble lluvia de estrellas

Descubre los únicos países de Sudamérica que vieron la increíble lluvia de estrellas

LEER MÁS
Científicos descubren que un árbol muy común en el mundo es capaz de extraer el oro del suelo y acumularlo en sus hojas y ramas

Científicos descubren que un árbol muy común en el mundo es capaz de extraer el oro del suelo y acumularlo en sus hojas y ramas

LEER MÁS
Científicos descubren un "tercer estado" entre la vida y la muerte donde las células siguen funcionando, según estudio

Científicos descubren un "tercer estado" entre la vida y la muerte donde las células siguen funcionando, según estudio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Ciencia

Geólogos canadienses descubren un yacimiento de oro de alto grado en una selva inexplorada de Sudamérica

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota