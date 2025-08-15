El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El eclipse solar de 2027 durará más de 6 minutos y cruzará 10 países en Europa, África y Asia. | Composición LR

El eclipse solar de 2027 durará más de 6 minutos y cruzará 10 países en Europa, África y Asia. | Composición LR

El eclipse más largo del siglo recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, superará los 6 minutos de duración y pasará por 10 países.

Este evento astronómico será visible parcialmente en muchas regiones de Europa, África y Asia. En ese sentido, el sitio especializado Eclipse Wise reveló la trayectoria completa del eclipse solar.

¿Por qué países pasará el eclipse más largo del siglo?

El eclipse más largo del siglo ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 a las 10:07:50 TD (10:06:37 UTC) y será visible en varios países de Europa, África y Asia. Sin embargo, el momento en que la Luna cubre por completo al Sol solo podrá ser observado desde una estrecha franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho que cruzará estas 10 naciones:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Así será la trayectoria del eclipse solar de 2027. La NASA confirmó que la franja recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la Tierra y abarcará un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

Trayectoria del eclipse más largo del siglo

El sitio especializado Eclipse Wise publicó el recorrido del eclipse más largo del siglo. Este evento pasará por países como España, Egipto, Marruecos. Aquí la trayectoria completa:

¿Qué más se sabe sobre el eclipse más largo del siglo?

El eclipse más largo del siglo superará en tiempo al eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que duró 4 minutos y 28 segundos.

Además, el evento astronómico de 2027 provocará un oscurecimiento del cielo similar a un crepúsculo de 360 grados, cubrirá todo el horizonte y ofrecerá una experiencia impresionante para los observadores en la franja de totalidad.