Ciencia

La NASA lo sabía: la Luna ya había sido visitada por otros seres vivos antes que los humanos en el Apolo 8 y nadie lo recuerda

Un experimento soviético en 1968 demostró que la Luna fue orbitada por seres vivos antes, mucho antes de que los humanos, siendo un hito olvidado de la historia espacial.

La NASA sabía que los tripulante del Apolo 8 no fueron los primeros en orbitar la Luna. Foto: NASA/Neil Armstrong
Durante la carrera espacial de la Guerra Fría, la Unión Soviética logró un hito que pasó desapercibido para muchos. Meses antes de que los astronautas del Apolo 8 orbitaran la Luna, la misión no tripulada Zond 5 ya había demostrado que era posible realizar un recorrida completo hacia la Luna y regresar a la Tierra.

El lanzamiento tuvo lugar en septiembre de 1968, y tras varios días en el espacio, la cápsula logró aterrizar en el océano índico. Este éxito demostró que la vida podía sobrevivir fuera de la órbita terrestre baja, lo que marcó un avance significativo para las futuras misiones especiales.

Misión Zond 5 amerizando en el océano índico. Foto: NASA

PUEDES VER: Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

lr.pe

¿Quiénes fueron los primeros seres vivos en realizar un viaje alrededor de la Luna y regresar con éxito?

El 14 de septiembre de 1968, la cápsula soviética Zond 5 despegó con un pasaje muy particular: dos tortugas originarias de Asia Central. Durante siete días, no solo superaron la ingravidez y la radiación cósmica, sino que también probaron que la vida podía resistir fuera de la órbita terrestre baja. Las tortugas viajaron acompañadas de larvas, moscas y semillas, sin recibir comida desde que fueron colocadas en el habitáculo el 2 de septiembre.

El 21 de septiembre, la nave amerizó — aterrizar sobre el agua — en el océano Índico. A pesar de las condiciones extremas, los reptiles sobrevivieron, convirtiéndose en los primeros seres vivos en completar una travesía lunar, un avance crucial para la biología espacial, mucho antes que los humanos.

Tortugas soviéticas, pioneras en un viaje lunar en 1968, sin alimentos. Foto: RSC Energía

PUEDES VER: Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

lr.pe

¿Por qué la hazaña de la misión Zond 5 quedó opacada frente al vuelo tripulado del Apolo 8?

Aunque el experimento soviético ocurrió meses antes que el histórico vuelo del Apolo 8, el contexto político influyó en su falta de reconocimiento. En Occidente, se minimizó el logro debido a la narrativa impuesta por la Guerra Fría.

Mientras el Apolo 8 se convirtió en un símbolo del poder estadounidense al lograr lo que la Zond 5 ya había demostrado con tortugas, la misión soviética fue relegada al olvido, a pesar de su enorme relevancia científica.

