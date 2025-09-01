HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Luna de Sangre de septiembre: cuándo ver el eclipse lunar total y dónde se podrá observar este evento junto a la luna llena

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Durante el evento, la Tierra bloqueará la luz solar que llega a la Luna, que ofrecerá un espectáculo astronómico único en el cielo nocturno.

La luna llena de septiembre coincidirá con el eclipse lunar total. Foto: Pexels
La luna llena de septiembre coincidirá con el eclipse lunar total. Foto: Pexels

Este septiembre, la esperada Luna de Sangre coincidirá con un eclipse lunar total que transformará a la luna llena en un espectáculo rojizo visible en gran parte del planeta. El evento alcanzará su punto máximo la noche del 7 de septiembre y se prolongará durante 82 minutos, tiempo en el que el satélite natural mostrará un resplandor intenso que atraerá la atención de los observadores del cielo nocturno.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Durante este proceso, la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa: las longitudes de onda azules se desvían, mientras que las rojas y anaranjadas logran refractarse hasta la Luna, tiñéndola con el característico tono rojizo que da origen al nombre de Luna de Sangre.

¿Desde dónde podrá verse el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total o Luna de Sangre será apreciada en partes de Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental durante su fase total. Muchas personas en Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda verán al menos una parte. El eclipse no será visible  desde América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska. 

¿Cuáles son los horarios para ver la Luna de Sangre?

Según TimeandDate.com, el evento se desarrollará entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre (según el huso horario).

  • Inicio de la fase parcial: 7 de septiembre a las 16:27 UTC
  • Punto máximo: 18:11 UTC
  • Fin del eclipse: 20:55 UTC

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se encuentran alineados. Dependiendo de la posición, el fenómeno puede ser parcial, penumbral o total.

En un eclipse total, como el que se dará en septiembre de 2025, la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Sin embargo, no desaparece de la vista: la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz solar y desvía las longitudes de onda rojizas hacia la superficie lunar, creando el característico efecto conocido como “Luna de sangre”.

