Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: cuándo y cómo ver hasta 10 meteoros por hora durante esta semana navideña

La lluvia de estrellas Úrsidas llegará a su punto máximo entre la noche del 21 y 22 de diciembre, cuando podrán observarse hasta 10 estrellas fugaces cada hora. Este evento astronómico se encuentra activo desde el 17 al 26 de este mes, por lo que se podrá disfrutar durante la semana de fiestas navideñas.

Este fenómeno ocurre cada vez que el cometa 8P/Tuttle atraviesa el sistema solar interior y durante su órbita deja nuevos rastros de escombros. Si bien no son tan espectaculares como las Gemínidas o las Perseidas, la lluvia de meteoros Úrsidas vale la pena observarlas, especialmente bajo la tenue luna creciente casi nueva de este año.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Úrsidas?

Primero, localiza la estrella Kochab en la constelación de la Osa Menor, en el hemisferio norte, usando el aplicativo móvil Star Walk 2. Después, busca una zona de cielo a 40 grados por encima de la estrella brillante, en dirección a tu cenit local (el punto sobre tu cabeza). Allí, las estelas de meteoros serán más largas.

Los meteoros de las Úrsidas podrán ubicarse desde la constelación de la Osa Menor. Foto: Starwalk

El mejor momento para buscar los meteoros Úrsidas es desde la tarde del 21 de diciembre hasta el amanecer del 22 de diciembre. El pico de la lluvia ocurre solo dos días después de la fase de luna nueva, lo que significa que los cielos estarán casi oscuros para observar las estrellas fugaces.

¿Desde qué hora se podrá ver la lluvia de estrellas Úrsidas?

La lluvia de estrellas Úrsidas alcanzará su apogeo a partir de las 11.00 p. m. (EST) del 21 de diciembre. Por ello, si se quiere observar el fenómeno astronómico, es recomendable buscar un lugar libre de contaminación lumínica para esa hora y esperar pacientemente.

Consejos para ver la lluvia de meteoros

Para disfrutar al máximo de las Úrsidas, vaya a observar las estrellas a algún lugar con una vista despejada del cielo del norte. Abríguese bien con varias capas de ropa y lleve una silla reclinable o una manta para recostarse y contemplar el cielo lo mejor posible. Deje que sus ojos se adapten a la oscuridad de 20 a 30 minutos y evite mirar pantallas brillantes. No se necesita telescopio.

Mientras el radiante esté en la Osa Menor, los meteoros pueden aparecer en cualquier punto del cielo, por lo que un campo de visión amplio es fundamental. Con suerte, incluso podrías ver algunos más brillantes sobrevolando el cielo.