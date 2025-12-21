Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

Científicos de la Universidad de California, Berkeley, han observado las estaciones de nuestro planeta desde el espacio y han descubierto que la primavera, el verano, el invierno y el otoño están desincronizados. Los investigadores lograron mapear los ciclos estacionales de plantas y otras especies en todo el mundo, revelando la desincronización en los patrones de crecimiento estacional.

Drew Terasaki Hart, ecologista de la Universidad de California, explica en su artículo publicado en The Conversation, que en muchas partes del planeta, especialmente en zonas de climas complejos como las regiones mediterráneas, las estaciones no siempre coinciden.

"A menudo se puede pensar en la estacionalidad como un ritmo simple –invierno, primavera, verano, otoño–, pero nuestro trabajo muestra que el calendario de la naturaleza es mucho más complejo", dijo Terasaki, cuando se publicó el mapa más completo de la cronología estacional de los ecosistemas terrestres de la Tierra.

Ciclos de crecimiento estacional promedio de los ecosistemas terrestres de la Tierra, estimados a partir de 20 años de imágenes satelitales. Foto: Terasaki Hart

La desincronización de las estaciones

En el estudio se identificaron varios "focos" de desincronización estacional, donde los ciclos naturales de las estaciones no siguen el mismo ritmo en lugares cercanos. Estas áreas incluyen no solo zonas de montañas tropicales, sino también diversas regiones con climas mediterráneos, como California, Chile, Sudáfrica y Australia. En estos lugares, los patrones de lluvia y de crecimiento de las plantas varían, a menudo con ciclos de crecimiento que no siguen un patrón claro.

Puntos calientes de asincronía estacional: los colores más brillantes muestran regiones donde la sincronización de la actividad estacional varía considerablemente en distancias cortas. Foto: Terasaki Hart

Un ejemplo claro de esto se encuentra en el contraste entre Phoenix y Tucson, en Arizona, dos ciudades separadas solo por 160 kilómetros. Mientras que Phoenix experimenta precipitaciones en invierno y verano, Tucson depende principalmente de la lluvia monzónica del verano. Este desajuste en los ciclos de lluvia y crecimiento de las plantas crea una diferencia significativa en los ecosistemas cercanos, alterando la sincronización natural de los ciclos biológicos de las especies.

El mapa de crecimiento de las plantas

El equipo desarrolló un mapa que muestra con precisión los patrones de crecimiento de las plantas alrededor del mundo. Utilizando imágenes satelitales, lograron identificar las zonas donde los ciclos de las estaciones son más complejos y desincronizados. En las regiones mediterráneas, por ejemplo, los árboles y plantas experimentan un crecimiento que se prolonga mucho más allá de la primavera, lo que crea un patrón de "doble pico" que ha sido documentado previamente en California.

Este patrón fue inesperado en zonas con climas mediterráneos, ya que no solo varía el tiempo de crecimiento en comparación con otras regiones, sino que también se observa una diferencia notable entre los ecosistemas vecinos. Este hallazgo podría cambiar la manera en que los científicos estudian la fenología, o el estudio de los ciclos estacionales en los seres vivos, ya que ofrece una perspectiva más detallada y compleja.

"Los climas mediterráneos y sus tierras secas vecinas son focos de actividad estacional desincronizada. En otras palabras, son regiones en las que los ciclos estacionales de lugares cercanos pueden tener un calendario radicalmente distinto", detalla Terasaki.