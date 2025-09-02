Un asteroide recién descubierto se aproxima a la Tierra y pasará a una distancia segura este miércoles 3 de septiembre. Se trata del 2025 QV5, un objeto de unos 11 metros de diámetro, similar al largo de un autobús escolar, que fue detectado por primera vez en agosto por los sistemas de observación de la NASA. Su visita es excepcional, ya que no volverá a acercarse tanto a nuestro planeta hasta septiembre de 2125, exactamente cien años después.

Según el Jet Propulsion Laboratory (JPL), de la NASA, el asteroide viaja a más de 22,400 kilómetros por hora y pasará a 805,000 kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a dos veces la separación con la Luna. Aunque tiene una gran velocidad, los expertos recalcan que no representa ningún riesgo, pues no está clasificado como “potencialmente peligroso” y, en caso de impacto, la mayor parte de su material se desintegraría en la atmósfera.

La órbita de 2025 QV5 alrededor del Sol lo acerca a la Tierra y a Venus. Durante la mayor parte del próximo siglo, el asteroide pasará cerca de esta última con mayor frecuencia. Foto: NASA/JPL

¿Cómo es la órbita del asteroide 2025 QV5?

El 2025 QV5 mantiene una órbita casi circular alrededor del Sol, con un periodo de 359.4 días. Durante su recorrido se mueve entre las trayectorias de la Tierra y Venus, influenciado por la gravedad de ambos planetas. Esa dinámica hace improbable que choque contra nosotros.

Los astrónomos aprovecharán este sobrevuelo para recopilar información clave mediante el radiotelescopio Goldstone. Este centro de la NASA está especializado en rastrear e imaginar asteroides cercanos a la Tierra. Los datos que se obtengan permitirán refinar la trayectoria futura del objeto y evaluar cómo las interacciones gravitacionales podrían modificar su recorrido a lo largo de las próximas décadas.

¿Cuándo volverá a verse el asteroide?

El 2025 QV5 realizará varios acercamientos a la Tierra durante el próximo siglo, aunque a distancias mucho mayores que la actual. En 2026, se prevé que pase a 5.3 millones de kilómetros de nuestro planeta, y en 2027 lo hará todavía más lejos, a más de 10 millones de kilómetros.

La próxima ocasión en la que se acercará de manera relativamente significativa será el 4 de septiembre de 2125, casi exactamente cien años después de su sobrevuelo de este año. En esa fecha alcanzará los 1.3 millones de kilómetros de distancia, una cifra mayor a la de 2025, pero que seguirá ofreciendo a los astrónomos una oportunidad para estudiarlo con mayor detalle.

La NASA recuerda que las predicciones sobre trayectorias pueden variar conforme se recopilan nuevas observaciones. Ejemplos recientes, como el asteroide 2024 YR4, mostraron cómo las probabilidades de impacto cambian con el tiempo hasta descartarse por completo. De igual manera, la órbita de 2025 QV5 podría ajustarse en el futuro si interactúa con otros cuerpos del sistema solar.