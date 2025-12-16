HOYSuscripcion LR Focus

Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"
Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"     
Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

Festival navideño en Japón celebró la diversidad latinoamericana y emocionó al público con un villancico peruano de 'Los Toribianitos'.

Festival navideño en Japón también tuvo presentaciones de bachata y salsa.
Festival navideño en Japón también tuvo presentaciones de bachata y salsa. | Foto: composición LR/ jou5971/TikTok

Un festival latinoamericano navideño en Japón se convirtió en el escenario ideal para celebrar la diversidad cultural de la región. Este evento reunió danzas y expresiones tradicionales de varios países de Latinoamérica, cautivando al público con sus ritmos y vestuarios típicos. Entre las presentaciones que más destacaron, un clásico villancico peruano de 'Los Toribianitos' que logró conectar de inmediato con los asistentes asiáticos.

Villancico peruano 'Los Toribianitos' emociona en Japón

La interpretación más comentada de la jornada fue la del villancico 'Cholito Jesús', popularizado por 'Los Toribianitos'. Una pareja de bailarines apareció en el escenario vistiendo trajes tradicionales de Cusco, combinando pasos festivos con la melodía que forma parte de la memoria colectiva navideña del Perú.

PUEDES VER: Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

lr.pe

La actuación no solo provocó aplausos, sino también sonrisas y emoción entre los presentes. En un video que se viralizó en TikTok, se puede ver a un grupo de asiáticos encantados con el ritmo del villancico, algunos de los cuales comenzaron a bailar espontáneamente, contagiados por la alegría de la música peruana.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes rápidamente se difundieron en las redes sociales, donde los usuarios destacaron el impacto cultural del momento, calificándolo como una prueba de que la música peruana no conoce fronteras. "Del Perú para el mundo", fue una de las reacciones más frecuentes.

PUEDES VER: Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

lr.pe

"Hermoso", "El Perú está de moda y no pienso discutir con nadie", "Nuestras costumbres se adecuan a las culturas de otros países porque son sanas y amigables", "Uno de los mejores villancicos de Perú", describieron usuarios en TikTok.

