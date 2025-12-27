HOYSuscripcion LR Focus

Taxista en Lima causa sorpresa al intentar cobrar S/300 por carrera y desata reacciones: "Más barato sale en avión"

Conductor causó asombro al proponer precios altos para traslados en Lima. Algunos usuarios de TikTok mostraron su apoyo.

Usuarios comparten reacciones divididas sobre altos precios de taxi en Navidad
Usuarios comparten reacciones divididas sobre altos precios de taxi en Navidad | Foto: composición LR/ TikTok

Un taxista de Lima está causando sorpresa en redes sociales tras compartir su experiencia al ofrecer inesperadas tarifas durante las fiestas por fin de año. El hecho generó un intenso debate sobre el precio que deberían cobrar los conductores en fechas importantes, como Navidad, debido a que hay alta demanda. El video compartido en la plataforma de TikTok superó los 2 millones de visualizaciones.

Taxista intentó cobrar más de S/300 por una carrera

De acuerdo al clip viral en la cuenta yhiro_de.valdiviezo en TikTok, el conductor se propuso sorprender a ciudadanos indicándoles tarifas elevadas. De esta forma, una mujer le pidió una carrera de varias cuadras y el taxista optó por indicarle que le cobraría S/30. La ciudadana se quedó impactada y se retiró.

PUEDES VER: Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

lr.pe

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un pasajero le pidió un traslado a Atocongo y el conductor le dijo que la tarifa sería de S/150. De esta forma, el hombre volvió a consultar, pero esta vez hacia el distrito de Pucusana, ubicado a una hora de Lima. El taxista le comentó que su tarifa sería de S/320. El pasajero lo pensó lgunossegundos y no aceptó. "Poniendo precios de infarto a mis pasajeros", describió el conductor en redes sociales.

Usuarios comparten reacciones divididas

Como era de esperarse, el video difundido en TikTok provocó opiniones divididas en torno a las altas tarifas de taxi en Lima. Un sector de usuarios respaldó al conductor, señalando que prioriza su trabajo por encima de su familia en estas fechas especiales. Sin embargo, otros criticaron el incremento de precios durante las fiestas de fin de año, calificándolo de excesivo por la alta demanda propia de esta temporada.

PUEDES VER: Emprendedora peruana regaló canastas de Navidad para sus 320 trabajadores y bromea: "Por tu culpa, Jorge Luna"

lr.pe

"Algunos taxistas dan precios absurdos", "¿Te quieres comprar otro carro?", "¿Es servicio premium?", "Más barato sale en avión", "Con S/320 me voy a Ica, ida y vuelta, y me paseo por la Huacachina", "Ah, pero en enero a S/1 el kilómetro", describieron cibernautas. En tanto, otros defendieron al conductor. "Si está ahi nomas, que camine", "Estoy totalmente de acuerdo con los precios, los taxistas en vez de estar con su familia, nos brindan su servicio", indicaron otros usuarios.

