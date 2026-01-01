HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
Familia celebró Año Nuevo en la playa Los Yuyos junto a su inusual mascota: un hurón que sorprendió a los veraneantes

Desde la playa Los Yuyos, se conoció a una familia que llegó al balneario para celebrar el año nuevo junto a su mascota, un pequeño hurón.

Familia pasa el Año Nuevo en la playa Los Yuyos junto a su hurón
Familia pasa el Año Nuevo en la playa Los Yuyos junto a su hurón | Foto: Exitosa/ Composición LR

Durante un recorrido por la playa Los Yuyos en Barranco, el programa Hablemos Claro de Exitosa salió en busca de los veraneantes que celebraban el Año Nuevo 2026 disfrutando del sol y la brisa marina. En medio del recorrido, el equipo se encontró con una familia que llamó la atención por llevar consigo a su particular mascota: un hurón blanco, hecho que no pasó desapercibido para el reportero, quien les realizó algunas consultas sobre el pequeño animal.

El reportero no pudo ocultar su sorpresa ante la ternura del hurón. “¿Desde cuándo tienen a este pequeño animalito tan lindo y precioso?”, preguntó. La dueña comentó que desde hace 3 años lo tienen y que le gusta mucho estar en la arena y venía a disfrutarla.

PUEDES VER: Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

lr.pe

Veraneantes pasan el Año Nuevo en la playa Los Yuyos

Así como algunas familias acudieron a la playa acompañadas de sus mascotas, otros veraneantes optaron por disfrutar del Año Nuevo en pareja o con grupos de amigos. La música también fue protagonista, con numerosos asistentes animando el ambiente desde sus parlantes, en los que se escuchaban diversos géneros, desde reggaetón hasta salsa, aportando un clima festivo a la jornada.

En la misma nota informativa, el equipo de Exitosa también consultó a los asistentes sobre sus expectativas para el 2026. Entre las respuestas destacaron deseos de paz y tranquilidad para el país, mejores autoridades, así como abundancia, prosperidad, amor y bienestar, según comentaron varios veraneantes.

