Esta no es la primera vez que el comunicador es comparado con Nicolás Maduro. | Foto: Javier Alatorre | Composición: LR

Javier Alatorre, presentador mexicano del noticiero ‘Hechos’ de TV Azteca, volvió a ser objeto de comparaciones en redes sociales con Nicolás Maduro luego de que este fuera capturado bajo las órdenes de Donald Trump. El periodista respondió con humor ante la ola de memes que circularon en plataformas como X tras el operativo estadounidense.

“El conductor es quien está detenido”: así es como usuarios bromean en redes sociales

Tras la difusión de una fotografía que muestra a Nicolás Maduro esposado y con ropa deportiva, luego de ser detenido en una operación militar de Estados Unidos, varios usuarios en redes sociales coincidieron en señalar un parecido físico con el periodista mexicano Javier Alatorre.

Las publicaciones y comentarios, especialmente en X (antes Twitter), incluían mensajes como “¿Cómo sabe Trump que agarró a Nicolás Maduro y no a Javier Alatorre?”, “El conductor es quien está detenido”, “Lo que pides por Temu y lo que te llega”, “¿Alguien ha visto a Javier Alatorre? Solo para estar seguros”, “Hoy dará las noticias desde Estados Unidos”, entre otros.

Alatorre reaccionó con humor ante los comentarios, ya que publicó en su cuenta de X que tiene un “gemelo malvado” y luego compartió una historia de Instagram en la que indica que él y Maduro son, efectivamente, dos personas distintas.

Contexto de la captura de Nicolás Maduro

La reacción en redes se dio en medio de una situación de alta tensión internacional: Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, fue capturado por fuerzas de Estados Unidos tras una operación militar que generó reacciones diversas en distintas partes del mundo. Algunos celebraron la acción, mientras que otros criticaron el operativo por considerar que podría vulnerar la soberanía de Venezuela y el derecho internacional.

Este contexto contribuyó a la rápida difusión de imágenes, comparaciones y comentarios en plataformas digitales, donde figuras del entretenimiento y de la comunicación se convirtieron en parte de la conversación pública.