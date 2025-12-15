HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Acción Popular: las figuras que no irán a las elecciones 2026 | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Hoy, 15 de diciembre, vence el plazo para pagar la gratificación 2025: descubre cuánto te corresponde y cómo calcular tu monto

Las empresas tienen hasta hoy, 15 de diciembre para realizar el pago de la gratificación a todos los trabajadores en Perú, conforme a la normativa laboral vigente.

Calcula tu segunda gratificación del 2025.
Calcula tu segunda gratificación del 2025. | Foto: difusión

El depósito de la gratificación llegó a su fecha límite. Las empresas tendrán que cumplir con el pago de este monto hasta hoy, 15 de diciembre a todos sus trabajadores, independientemente si laboran a tiempo completo o medio tiempo. El beneficio busca resaltar el esfuerzo de los empleados y mejorar la calidad de vida del trabajador.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esta nota te detallamos cuánto debería ser la estimación del segundo pago de la gratificación correspondiente al año 2025. Además, te explicaremos lo que puede generar su incumplimiento por parte del empleador debido a que es un derecho laboral obligatorio en Perú.

El 1% que controla casi la mitad de la riqueza del Perú | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Gratificación por Navidad en 2025 vendrá con un adicional: trabajadores en Perú podrán cobrar la bonificación extra cumpliendo este requisito

lr.pe

¿Cómo calcular el monto de tu gratificación 2025?

Para calcular correctamente la gratificación, se consideran los ingresos brutos, es decir, el sueldo total sin contar descuentos, AFP u otros aportes, correspondientes a los meses que realmente se trabajaron. Luego, se divide el total de estos ingresos entre seis y, al resultado, se le suma un porcentaje extra que varía según el tipo de seguro de salud al que esté afiliado el trabajador. Así, se llega al monto final de la gratificación. A continuación, te mostramos un esquema explicativo:

Calcula tu gratificación. Foto: La República



Además, puedes revisar este ENLACE que te ofrecerá la posibilidad de calcular tu gratificación con algunos sencillos datos. Solo necesitas tu fecha de ingreso, sueldo bruto, bono extraordinario, entre otros.

PUEDES VER: Gratificación de diciembre 2025: quién la recibe, cómo se calcula y qué pasa con los trabajadores permanentes y de medio tiempo, según expertos

lr.pe

Cabe resaltar, que para calcular la gratificación se pueden incluir otros montos.

  • Comisiones o destajo
  • Horas extras
  • Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados
  • Remuneración vacacional
  • Premio por ventas.
  • Alimentación en dinero
  • Prestaciones alimentarias: suministro directo
  • Incremento 10.23 % AFP
  • Incremento 3.00 % AFP
  • Remuneración en especie
  • Incremento 3.3 % SNP
  • Remuneración por la hora de permiso por lactancia.
  • Asignación familiar

¿Qué pasa si no me pagan la gratificación?

El pago de las gratificaciones es un derecho laboral obligatorio en el Perú, y su incumplimiento por parte del empleador puede acarrear sanciones legales. Si un trabajador no recibe este beneficio dentro del plazo establecido, lo recomendable es comunicarse primero con la empresa para solicitar una explicación, ya que podría tratarse de un error administrativo o un descuido.

En caso de que, tras este acercamiento, el empleador no brinde una respuesta o solución adecuada, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y actuar frente a posibles infracciones.

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más



Gratificación de diciembre 2025: quién la recibe, cómo se calcula y qué pasa con los trabajadores permanentes y de medio tiempo, según expertos



Sunafil: el 98% de inspecciones por gratificaciones se origina por denuncias de trabajadores



Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú



Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT



Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación



Indecopi multa a Win con más de S/474 mil por difundir información engañosa en su publicidad



Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización



Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación



Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio



2025: Economía peruana con viento internacional a favor, pero sin despegue para reducir pobreza



Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles



