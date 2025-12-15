El depósito de la gratificación llegó a su fecha límite. Las empresas tendrán que cumplir con el pago de este monto hasta hoy, 15 de diciembre a todos sus trabajadores, independientemente si laboran a tiempo completo o medio tiempo. El beneficio busca resaltar el esfuerzo de los empleados y mejorar la calidad de vida del trabajador.

En esta nota te detallamos cuánto debería ser la estimación del segundo pago de la gratificación correspondiente al año 2025. Además, te explicaremos lo que puede generar su incumplimiento por parte del empleador debido a que es un derecho laboral obligatorio en Perú.

¿Cómo calcular el monto de tu gratificación 2025?

Para calcular correctamente la gratificación, se consideran los ingresos brutos, es decir, el sueldo total sin contar descuentos, AFP u otros aportes, correspondientes a los meses que realmente se trabajaron. Luego, se divide el total de estos ingresos entre seis y, al resultado, se le suma un porcentaje extra que varía según el tipo de seguro de salud al que esté afiliado el trabajador. Así, se llega al monto final de la gratificación. A continuación, te mostramos un esquema explicativo:

Calcula tu gratificación. Foto: La República

Además, puedes revisar este ENLACE que te ofrecerá la posibilidad de calcular tu gratificación con algunos sencillos datos. Solo necesitas tu fecha de ingreso, sueldo bruto, bono extraordinario, entre otros.

Cabe resaltar, que para calcular la gratificación se pueden incluir otros montos.

Comisiones o destajo

Horas extras

Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados

Remuneración vacacional

Premio por ventas.

Alimentación en dinero

Prestaciones alimentarias: suministro directo

Incremento 10.23 % AFP

Incremento 3.00 % AFP

Remuneración en especie

Incremento 3.3 % SNP

Remuneración por la hora de permiso por lactancia.

Asignación familiar

¿Qué pasa si no me pagan la gratificación?

El pago de las gratificaciones es un derecho laboral obligatorio en el Perú, y su incumplimiento por parte del empleador puede acarrear sanciones legales. Si un trabajador no recibe este beneficio dentro del plazo establecido, lo recomendable es comunicarse primero con la empresa para solicitar una explicación, ya que podría tratarse de un error administrativo o un descuido.

En caso de que, tras este acercamiento, el empleador no brinde una respuesta o solución adecuada, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y actuar frente a posibles infracciones.