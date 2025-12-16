Elige el regalo perfecto esta Navidad: Guía para regalar los lentes de sol ideales
Regalar lentes de sol se convierte en un gesto personal esta Navidad. En esta nota, conoce cómo reconocer los lentes perfectos según estilo, forma de rostro y uso.
Encontrar el regalo perfecto en Navidad es conocer a la otra persona, observar sus gustos y elegir en base a eso lo que conecta con su estilo. Ópticas GMO invita a vivir esta temporada con intención y cercanía, inspirando a regalar lentes de sol como un accesorio lleno de significado.
Hay regalos que parecen pensados especialmente para alguien: combinan estilo, utilidad y un toque personal. Y la mejor parte es que, al elegir un regalo, también puedes darte uno a ti. Esta Navidad, vuelve la campaña "Regala y Regálate", que ofrece el 50% en la segunda unidad en lentes en tiendas Ópticas GMO y en www.gmo.com.pe. Una oportunidad única para sorprender a dos personas queridas, o para darte ese gusto que hace la diferencia en esta época del año.
¿Cómo elegir los lentes de sol adecuados?
1. Estilo personal
¿La persona es más clásica o atrevida? ¿Prefiere colores neutros o llamativos? Quienes disfrutan de un look atemporal suelen optar por siluetas limpias y tonos sobrios. Quienes buscan destacar se sentirán cómodos con volúmenes marcados, diseños audaces o colores vibrantes.
2. Considera la forma del rostro
- Rostros cuadrados: Favorecen lentes de siluetas redondeadas y el clásico estilo aviador.
- Rostros redondos: Equilibran muy bien con monturas geométricas, agatadas o cuadradas.
- Rostros alargados: Se benefician con las monturas rectangulares, con presencia y varillas más gruesas.
3. Mira las tendencias actuales
Esta temporada destacan las formas ovaladas, los lentes mini o maxi, las varillas metálicas y los diseños con mayor volumen. Modelos icónicos como el Mega Clubmaster o el Mega Wayfarer son protagonistas, ideales para quienes buscan un estilo actualizado.
Encuentra opciones variadas para todos. Fuente: Difusión.
4. Piensa en el uso cotidiano
Lentes para la ciudad, para viajes, para quienes pasan mucho tiempo al aire libre o disfrutan caminar. Priorizar monturas cómodas, livianas y resistentes influye en la experiencia diaria.
Marcas para regalar esta Navidad
Ópticas GMO ofrece una amplia variedad de modelos de Ray-Ban, Arnette, Vogue Eyewear, Michael Kors y Ralph, con estilos que van desde lo clásico hasta lo más actual, permitiendo encontrar los lentes perfectos para cada persona.
Esta Navidad, Ópticas GMO invita a pensar los regalos desde la conexión. Un accesorio que acompañe, proteja y complemente el estilo personal es más que un objeto: es un gesto de cariño.
Más información en tiendas Ópticas GMO a lo largo del país o en www.gmo.com.pe
[CONTENIDO PATROCINADO]