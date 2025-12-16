Elige el regalo perfecto esta Navidad: Guía para regalar los lentes de sol ideales

Sorprende a las personas que más quieres con un regalo pensado en ellos. Fuente: Difusión.

Sorprende a las personas que más quieres con un regalo pensado en ellos. Fuente: Difusión.

Encontrar el regalo perfecto en Navidad es conocer a la otra persona, observar sus gustos y elegir en base a eso lo que conecta con su estilo. Ópticas GMO invita a vivir esta temporada con intención y cercanía, inspirando a regalar lentes de sol como un accesorio lleno de significado.

Hay regalos que parecen pensados especialmente para alguien: combinan estilo, utilidad y un toque personal. Y la mejor parte es que, al elegir un regalo, también puedes darte uno a ti. Esta Navidad, vuelve la campaña "Regala y Regálate", que ofrece el 50% en la segunda unidad en lentes en tiendas Ópticas GMO y en www.gmo.com.pe. Una oportunidad única para sorprender a dos personas queridas, o para darte ese gusto que hace la diferencia en esta época del año.

¿Cómo elegir los lentes de sol adecuados?

1. Estilo personal

¿La persona es más clásica o atrevida? ¿Prefiere colores neutros o llamativos? Quienes disfrutan de un look atemporal suelen optar por siluetas limpias y tonos sobrios. Quienes buscan destacar se sentirán cómodos con volúmenes marcados, diseños audaces o colores vibrantes.

2. Considera la forma del rostro

Rostros cuadrados: Favorecen lentes de siluetas redondeadas y el clásico estilo aviador.

Rostros redondos: Equilibran muy bien con monturas geométricas, agatadas o cuadradas.

Rostros alargados: Se benefician con las monturas rectangulares, con presencia y varillas más gruesas.

3. Mira las tendencias actuales

Esta temporada destacan las formas ovaladas, los lentes mini o maxi, las varillas metálicas y los diseños con mayor volumen. Modelos icónicos como el Mega Clubmaster o el Mega Wayfarer son protagonistas, ideales para quienes buscan un estilo actualizado.

Encuentra opciones variadas para todos. Fuente: Difusión.

4. Piensa en el uso cotidiano

Lentes para la ciudad, para viajes, para quienes pasan mucho tiempo al aire libre o disfrutan caminar. Priorizar monturas cómodas, livianas y resistentes influye en la experiencia diaria.

Marcas para regalar esta Navidad

Ópticas GMO ofrece una amplia variedad de modelos de Ray-Ban, Arnette, Vogue Eyewear, Michael Kors y Ralph, con estilos que van desde lo clásico hasta lo más actual, permitiendo encontrar los lentes perfectos para cada persona.

Esta Navidad, Ópticas GMO invita a pensar los regalos desde la conexión. Un accesorio que acompañe, proteja y complemente el estilo personal es más que un objeto: es un gesto de cariño.

Más información en tiendas Ópticas GMO a lo largo del país o en www.gmo.com.pe

