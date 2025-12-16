HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Elige el regalo perfecto esta Navidad: Guía para regalar los lentes de sol ideales

Regalar lentes de sol se convierte en un gesto personal esta Navidad. En esta nota, conoce cómo reconocer los lentes perfectos según estilo, forma de rostro y uso.

Sorprende a las personas que más quieres con un regalo pensado en ellos. Fuente: Difusión.
Sorprende a las personas que más quieres con un regalo pensado en ellos. Fuente: Difusión.

Encontrar el regalo perfecto en Navidad es conocer a la otra persona, observar sus gustos y elegir en base a eso lo que conecta con su estilo. Ópticas GMO invita a vivir esta temporada con intención y cercanía, inspirando a regalar lentes de sol como un accesorio lleno de significado.

Hay regalos que parecen pensados especialmente para alguien: combinan estilo, utilidad y un toque personal. Y la mejor parte es que, al elegir un regalo, también puedes darte uno a ti. Esta Navidad, vuelve la campaña "Regala y Regálate", que ofrece el 50% en la segunda unidad en lentes en tiendas Ópticas GMO y en www.gmo.com.pe. Una oportunidad única para sorprender a dos personas queridas, o para darte ese gusto que hace la diferencia en esta época del año.

¿Cómo elegir los lentes de sol adecuados?

1. Estilo personal

¿La persona es más clásica o atrevida? ¿Prefiere colores neutros o llamativos? Quienes disfrutan de un look atemporal suelen optar por siluetas limpias y tonos sobrios. Quienes buscan destacar se sentirán cómodos con volúmenes marcados, diseños audaces o colores vibrantes.

2. Considera la forma del rostro

  • Rostros cuadrados: Favorecen lentes de siluetas redondeadas y el clásico estilo aviador.
  • Rostros redondos: Equilibran muy bien con monturas geométricas, agatadas o cuadradas.
  • Rostros alargados: Se benefician con las monturas rectangulares, con presencia y varillas más gruesas.

3. Mira las tendencias actuales

Esta temporada destacan las formas ovaladas, los lentes mini o maxi, las varillas metálicas y los diseños con mayor volumen. Modelos icónicos como el Mega Clubmaster o el Mega Wayfarer son protagonistas, ideales para quienes buscan un estilo actualizado.

<em>Encuentra opciones variadas para todos. Fuente: Difusión.</em>

Encuentra opciones variadas para todos. Fuente: Difusión.

4. Piensa en el uso cotidiano

Lentes para la ciudad, para viajes, para quienes pasan mucho tiempo al aire libre o disfrutan caminar. Priorizar monturas cómodas, livianas y resistentes influye en la experiencia diaria.

Marcas para regalar esta Navidad

Ópticas GMO ofrece una amplia variedad de modelos de Ray-Ban, Arnette, Vogue Eyewear, Michael Kors y Ralph, con estilos que van desde lo clásico hasta lo más actual, permitiendo encontrar los lentes perfectos para cada persona.

Esta Navidad, Ópticas GMO invita a pensar los regalos desde la conexión. Un accesorio que acompañe, proteja y complemente el estilo personal es más que un objeto: es un gesto de cariño.

Más información en tiendas Ópticas GMO a lo largo del país o en www.gmo.com.pe

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Hoy, 15 de diciembre, vence el plazo para pagar la gratificación 2025: descubre cuánto te corresponde y cómo calcular tu monto

Hoy, 15 de diciembre, vence el plazo para pagar la gratificación 2025: descubre cuánto te corresponde y cómo calcular tu monto

LEER MÁS
Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

LEER MÁS
Aguinaldo de diciembre: gobierno autoriza entrega de S/300 para trabajadores del sector público

Aguinaldo de diciembre: gobierno autoriza entrega de S/300 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

LEER MÁS
Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Sociedad

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

1636 policías han sido denunciados por violencia física, psicológica y sexual entre enero a octubre del 2025: solo 196 fueron detenidos

Temblor en Perú HOY, 16 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025