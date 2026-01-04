HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Tiktoker venezonalo que vive en Perú hace 9 años se emociona tras captura de Nicolás Maduro: "Venezuela es libre"

Rafael Informa Ve, tiktoker venezolano, compartió su alegría por la detención de Nicolás Maduro, destacando que es una nueva esperanza para Venezuela. Su emotivo mensaje se volvió viral en TikTok.

El joven venezolano expresó su alegría por la captura del dictador.
El joven venezolano expresó su alegría por la captura del dictador. | Foto: composición LR

La captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos, ocurrida durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, ha generado una ola de reacciones entre la comunidad venezolana dentro y fuera del país. En redes sociales, influencers, artistas y diversas figuras públicas de Venezuela han dejado su mensaje tras conocerse este hito histórico que marca a la región sudamericana. Uno de los más comentados fue Rafael Informa Ve.

Mediante su cuenta de TikTok, el destacado influencer no ocultó su felicidad por la captura del dictador venezolano y envió un breve mensaje cargado de emoción y esperanza. El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

PUEDES VER: Venezolano en Perú rompe en llanto al enterarse de la captura de Maduro: “Venezuela, vas a renacer”

lr.pe

Tiktoker venezolano se emociona tras captura de Nicolás Maduro

Rafael Informa Ve, tiktoker venezolano que reside en Perú desde hace nueve años, utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje tras enterarse de la captura de Nicolás Maduro. Entre lágrimas y visible emoción, el influencer aseguró que este hito histórico representa una nueva oportunidad y el inicio de una vida diferente para Venezuela, mensaje que conmovió a miles de usuarios y se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

"Gente, noticia de última hora. Donald Trump acaba de publicar en su cuenta que ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa. ¡Venezuela! No tengo palabra. ¡Venezuela es libre!", se le escucha decir al influencer.

PUEDES VER: Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

lr.pe

Su mensaje conmovió a cientos de compatriotas que no dudaron en expresar su emoción y esperanza ante un posible cambio para Venezuela. "Volveré a mi país, lloro de felicidad contigo", "Somos libres", "Buena noticia para ustedes hermanos", "Mi Venezuela querida por fin libre. Gracias mi Dios por este milagro", "Ahora ustedes son libres, hagan un país maravilloso", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Papa León XIV dice que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" tras la captura de Nicolás Maduro

Papa León XIV dice que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

LEER MÁS
Presidentes y líderes internacionales se pronuncian tras la captura de Estados Unidos a Nicolás Maduro

Presidentes y líderes internacionales se pronuncian tras la captura de Estados Unidos a Nicolás Maduro

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novios decidieron no ofrecer alcohol en su matrimonio y desatan polémica al revelar la razón

Novios decidieron no ofrecer alcohol en su matrimonio y desatan polémica al revelar la razón

LEER MÁS
Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

LEER MÁS
VENEZOLANO afirma que sus compatriotas triunfan en su país porque aprendieron en Perú: "Se adaptaron a trabajar duro"

VENEZOLANO afirma que sus compatriotas triunfan en su país porque aprendieron en Perú: "Se adaptaron a trabajar duro"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Tendencias

Familia celebró Año Nuevo en la playa Los Yuyos junto a su inusual mascota: un hurón que sorprendió a los veraneantes

Conductor peruano causa sensación al colocar ‘ropa interior’ amarilla a su auto: “Perú ganándole a la IA”

Peruano compró luces de bengala para el Año Nuevo, pero detalle lo decepciona al encenderlo: “Te voy a encontrar, ambulante”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025