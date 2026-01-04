La captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos, ocurrida durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, ha generado una ola de reacciones entre la comunidad venezolana dentro y fuera del país. En redes sociales, influencers, artistas y diversas figuras públicas de Venezuela han dejado su mensaje tras conocerse este hito histórico que marca a la región sudamericana. Uno de los más comentados fue Rafael Informa Ve.

Mediante su cuenta de TikTok, el destacado influencer no ocultó su felicidad por la captura del dictador venezolano y envió un breve mensaje cargado de emoción y esperanza. El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Tiktoker venezolano se emociona tras captura de Nicolás Maduro

Rafael Informa Ve, tiktoker venezolano que reside en Perú desde hace nueve años, utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje tras enterarse de la captura de Nicolás Maduro. Entre lágrimas y visible emoción, el influencer aseguró que este hito histórico representa una nueva oportunidad y el inicio de una vida diferente para Venezuela, mensaje que conmovió a miles de usuarios y se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

"Gente, noticia de última hora. Donald Trump acaba de publicar en su cuenta que ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa. ¡Venezuela! No tengo palabra. ¡Venezuela es libre!", se le escucha decir al influencer.

Su mensaje conmovió a cientos de compatriotas que no dudaron en expresar su emoción y esperanza ante un posible cambio para Venezuela. "Volveré a mi país, lloro de felicidad contigo", "Somos libres", "Buena noticia para ustedes hermanos", "Mi Venezuela querida por fin libre. Gracias mi Dios por este milagro", "Ahora ustedes son libres, hagan un país maravilloso", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.