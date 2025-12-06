HOYSuscripcion LR Focus

Mototaxista convierte su unidad en trineo y causa furor en redes: "Exceso de espíritu navideño"

Conductor transformó su vehículo en un trineo navideño, desatando divertidas reacciones. Clip acumula más de 1 millón de visualizaciones en TikTok.

Clip tiene más de 130.000 reacciones en TikTok.
El ingenio peruano volvió a brillar en las redes gracias a un mototaxista que decidió llevar el espíritu navideño a otro nivel. Este conductor transformó su vehículo en un auténtico trineo sobre ruedas, desatando una ola de positivas reacciones en las redes sociales por su creatividad y el nivel de detalle en el diseño. El clip viral acumula más de 1 millón de visualizaciones en TikTok.

Mototaxista peruano sorprende con trineo navideño sobre ruedas

La mototaxi, que recorre las calles de Villa El Salvador, no pasó desapercibida para los vecinos, quienes compartieron sus reacciones en TikTok. Para darle un toque festivo a su vehículo, el mototaxista cubrió toda la unidad con guirnaldas verdes y blancas, creando un ambiente navideño que abarcaba incluso los bordes y laterales.

Además, colocó un trineo de cartón en la parte superior, imitando el clásico transporte de Papá Noel, y adaptó un reno en la parte delantera de la mototaxi. En cuestión de horas, esta escena se viralizó por su originalidad.

Divertidas reacciones en redes sociales

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. "En Perú no te aburres", fue uno de los comentarios más frecuentes.

Otros usuarios aprovecharon para hacer bromas sobre la fiebre navideña que invade las calles de Lima. "Exceso de espíritu navideño", "En Madrid hay una mototaxi 'tuneada' que la conduce un Papá Noel y te cobra 85 euros por un paseo de 4 personas, ya sabes, amigo emprendedor", "Hagámoslo viral por su creatividad", "El peruano es bien ingenioso", "Todos necesitamos estas pequeñas dosis de ilusión para fin de año", reaccionaron usuarios en TikTok.

