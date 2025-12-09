HOYSuscripcion LR Focus

'Pol Deportes' explica por qué nunca suelta su micrófono y sorprende al revelar con qué materiales lo fabricó: "Está hecho de cartón y esponja"

En una entrevista, 'Pol Deportes' reveló que su micrófono de cartón es un amuleto de suerte que lo ha acompañado desde sus inicios. Este simboliza su travesía hacia un canal deportivo profesional.

‘Pol Deportes’ alcanzó notoriedad, en los últimos días, tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro. Su gran pasión captó la atención de medios nacionales e internacionales y hoy se encuentra en España para relatar el enfrentamiento entre Real Madrid vs Manchester City. Sin embargo, algo que muchos de sus seguidores y fanáticos se han preguntado es el motivo por cuál Cliver Huamán deja de lado su micrófono.

En una entrevista con Santi Lesmes, el joven narrador confesó el verdadero motivo por el que lleva a todos lados su micrófono de 'Pol Deportes'. Además, relató con qué materiales lo fabricó, hecho que conmovió a miles en redes sociales y despertó aún más el cariño de quienes siguen su historia.

'Pol Deportes' revela por qué nunca suelta su micrófono

Según comentó el joven peruano, el verdadero motivo por el que nunca suelta su micrófono de 'Pol Deportes' es debido a que lo considera un amuleto de la suerte. Empezó su travesía con dicho instrumento, lo acompañó en cada transmisión y hoy se encuentra en España para narrar un encuentro de la Champions League.

"Para mí significa como si fuera un amuleto de suerte. Hasta que llegue a estar en un canal profesional (de deportes) lo voy a seguir utilizando", sentenció.

Cliver Huamán explicó cómo fabricó su micrófono de 'Pol Deportes'

De acuerdo con el joven adolescente, para poder fabricar su micrófono empleó una caja de cartón de un zapato y una esponja para lavar platos. Con eso logró armar el objeto que lo identificó desde sus primeras narraciones.

"Esto está hecho a base de cartón (de zapato) y esponja para lavar platos", comentó. Esto sorprendió a Santi Lesmes, quien no dudó en felicitar a Cliver por su ingenio.

"Eso es una obra arquitectónica. El ingenio del 'sí se puede' y del 'yo lo hago si no se tiene los medios'", indicó el conductor de 'Arriba mi gente'.

