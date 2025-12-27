Peruana recibe panetones aplastados por encomienda y redes no perdonan: "Los recibió en PDF"

Una peruana desató un sinfín de comentarios en las redes sociales al mostrar que recibió panetones completamente aplastados en una encomienda. El video, que se viralizó en TikTok, provocó risas y críticas debido al ingenio y humor de los internautas, quienes no tardaron en compartir irónicas frases.

Usuaria de TikTok muestra panetones aplastados tras encomienda

Según contó la usuaria de TikTok, los panetones corresponden a la canasta navideña que envió su empresa y los productos estaban dentro de un organizador de plástico. Sin embargo, el contenedor llegó roto, lo que afectó también a los demás productos que estaban en el mismo espacio. Como resultado del daño en el empaque, los panetones terminaron aplastados, lo que evidenciaba una mala manipulación durante el traslado.

La usuaria no ocultó su frustración y lanzó un fuerte reclamo, que también fue replicado en la publicación. "Se puso frágil. Cuida la encomienda de tus clientes, ¿hasta cuando?", cuestionó y lamentó el poco cuidado que se tuvo con el envío, especialmente considerando que se trataba de productos de temporada por las fiestas de fin de año.

Reacciones de usuarios de TikTok sobre clip viral

Las reacciones fueron variadas, pero en su mayoría irónicas, con usuarios compartiendo comentarios sobre el estado de los panetones. Este incidente reavivó el debate sobre la responsabilidad en el manejo de encomiendas en épocas de alta demanda.

"Los recibió en PDF", "Te llegó una cachanga con pasas", "Por lo menos te llegó el panteón aplastado, a mi solo me entregaron la caja de mi celular", "Yo vi a un señor recibiendo tres cajas de vino, iba a llorar de cólera", "Para cobrar si son buenos", "Mejor lo enviabas en sobre de documento", reaccionaron usuarios en TikTok.