Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

El video compartido por el animador de Armonía 10 se volvió viral en TikTok, generado opiniones divididas sobre la idoneidad de realizar la propuesta en un entorno tan público y sin el anillo.

La mujer rechazó la pedida de mano de su pareja en pleno concierto de Armonía 10.
La mujer rechazó la pedida de mano de su pareja en pleno concierto de Armonía 10. | Foto: composición LR

Un video difundido en TikTok llamó la atención de miles de usuarios luego de que un joven sorprendiera a su pareja al pedirle matrimonio en pleno concierto de Armonía 10. El momento, lejos de convertirse en una escena romántica, causó asombro entre el público cuando su enamorada rechazó públicamente comprometerse.

El clip fue compartido por la cuenta oficial de TikTok de Max Aguirre, animador oficial de la orquesta de cumbia, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras miles de usuarios cuestionaron que el pedido debió realizarse en un espacio más privado, otros señalaron que la joven no debió rechazar la propuesta de esa manera.

Joven rechaza propuesta de matrimonio de su pareja en pleno concierto de Armonía 10

En un reciente concierto de Armonía 10, una pareja se robó las miradas del público al protagonizar una escena de desamor. Durante el espectáculo, un joven subió al escenario junto a su enamorada con la intención de sorprenderla: llevaba peluches y una rosa, y se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio ante la mirada de los asistentes.

"Quiero que seas mi esposa, es por eso que (quiero decirte) ¿quieres casarte conmigo?", se le oye decir al joven. Tras varios minutos de silencio y tensión, la mujer tomó el micrófono y rechazó la propuesta, dejando sorprendidos a todos los espectadores. "No, no puedo", contestó.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales. Cientos de usuarios señalaron que al joven le faltó el anillo para realizar la propuesta, por lo que no era el momento ni el lugar adecuados para hacerlo; mientras que otros se compadecieron de la situación.

"La mejor novela", "¿Y el anillo? Falta el anillo", "Le hubiera dicho sí en público y después 'no' en privado", "Si regalas flores y pides la mano, entonces ya estás mal. Regalar flores es señal de que hiciste mal", "Qué humillación tenerlo arrodillado por más de 20 minutos", "Esa noche fue fatal para ese soldado caído", "Ella fue sincera y eso vale mucho", "La pedida debió ser en privado", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

