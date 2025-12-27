Este 28 de diciembre, como cada año, se celebra el Día de los Inocentes o Día de los Santos Inocentes, una fecha que muchos aprovechan para hacer bromas a familiares y amigos. Durante toda la jornada, miles de personas participan en estas travesuras con la intención de divertirse, compartir un momento ameno y provocar sonrisas. Más allá del engaño momentáneo, la tradición busca fortalecer la convivencia y crear un ambiente de alegría. Así, la fecha se mantiene como una de las más esperadas para el humor y la complicidad.

Aquí te contamos más sobre el Día de los Santos Inocentes, su significado y cómo una conmemoración de origen religioso terminó convirtiéndose en una jornada marcada por chistes, bromas y tradiciones populares. Conoce el origen de esta fecha y por qué se celebra cada 28 de diciembre.

¿Cómo surgió la tradición del Día de los Inocentes?

Aunque muchos lo ignoran, el Día de los Santos Inocentes tiene su origen en un relato bíblico del Evangelio según San Mateo. El texto cuenta que el rey Herodes, al enterarse por los magos de Oriente del nacimiento del llamado “rey de los judíos”, ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Judea, temiendo perder su poder.

No obstante, diversos historiadores sostienen que este episodio no tiene respaldo histórico comprobado. Señalan que la supuesta matanza solo aparece en ese evangelio y que no existen registros ni cifras claras sobre los niños que habrían sido asesinados. Aun así, la tradición cristiana recuerda a estos menores como los primeros mártires del cristianismo.

¿Por qué se suelen hacer bromas en el Día de los Inocentes?

El origen del carácter bromista del Día de los Inocentes se explica por la mezcla de la tradición cristiana con celebraciones paganas como la Fiesta de los Locos. En la Edad Media, durante los días posteriores a la Navidad, se realizaban festejos carnavalescos en los que se rompían las normas y se permitían burlas, sátiras y la designación de autoridades simbólicas para invertir el orden social por un día.

Con el paso del tiempo, estas prácticas se integraron a la fecha y dieron lugar a las inocentadas actuales, que hoy se han trasladado también a redes sociales. Cada 28 de diciembre circulan videos virales, titulares llamativos y anuncios falsos, por lo que se recomienda verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de noticias importantes.