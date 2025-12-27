HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

¿Qué es el Día de los Inocentes? Cómo nació la tradición y por qué se hacen bromas el 28 de diciembre

Cada 28 de diciembre, el Día de los Inocentes combina un origen histórico y religioso con una tradición marcada por las bromas. Con el auge de las redes sociales, las inocentadas se han trasladado al mundo digital.

Cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, origen de la tradicional jornada de bromas
Cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, origen de la tradicional jornada de bromas | Foto: ChatGPT/ Composición LR

Este 28 de diciembre, como cada año, se celebra el Día de los Inocentes o Día de los Santos Inocentes, una fecha que muchos aprovechan para hacer bromas a familiares y amigos. Durante toda la jornada, miles de personas participan en estas travesuras con la intención de divertirse, compartir un momento ameno y provocar sonrisas. Más allá del engaño momentáneo, la tradición busca fortalecer la convivencia y crear un ambiente de alegría. Así, la fecha se mantiene como una de las más esperadas para el humor y la complicidad.

Aquí te contamos más sobre el Día de los Santos Inocentes, su significado y cómo una conmemoración de origen religioso terminó convirtiéndose en una jornada marcada por chistes, bromas y tradiciones populares. Conoce el origen de esta fecha y por qué se celebra cada 28 de diciembre.

PUEDES VER: Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

lr.pe

¿Cómo surgió la tradición del Día de los Inocentes?

Aunque muchos lo ignoran, el Día de los Santos Inocentes tiene su origen en un relato bíblico del Evangelio según San Mateo. El texto cuenta que el rey Herodes, al enterarse por los magos de Oriente del nacimiento del llamado “rey de los judíos”, ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Judea, temiendo perder su poder.

No obstante, diversos historiadores sostienen que este episodio no tiene respaldo histórico comprobado. Señalan que la supuesta matanza solo aparece en ese evangelio y que no existen registros ni cifras claras sobre los niños que habrían sido asesinados. Aun así, la tradición cristiana recuerda a estos menores como los primeros mártires del cristianismo.

PUEDES VER: Zully se defiende tras ser criticada por organizar chocolatada navideña el 24 de diciembre: "No estoy acostumbrada a celebrar Navidad"

lr.pe

¿Por qué se suelen hacer bromas en el Día de los Inocentes?

El origen del carácter bromista del Día de los Inocentes se explica por la mezcla de la tradición cristiana con celebraciones paganas como la Fiesta de los Locos. En la Edad Media, durante los días posteriores a la Navidad, se realizaban festejos carnavalescos en los que se rompían las normas y se permitían burlas, sátiras y la designación de autoridades simbólicas para invertir el orden social por un día.

Con el paso del tiempo, estas prácticas se integraron a la fecha y dieron lugar a las inocentadas actuales, que hoy se han trasladado también a redes sociales. Cada 28 de diciembre circulan videos virales, titulares llamativos y anuncios falsos, por lo que se recomienda verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de noticias importantes.

Notas relacionadas
Prepárate para reír con estos 100 chistes cortos y graciosos que nunca fallan: "¿Cuál es el mejor portero del Mundial?"

Prepárate para reír con estos 100 chistes cortos y graciosos que nunca fallan: "¿Cuál es el mejor portero del Mundial?"

LEER MÁS
Dunkin' en Nueva Jersey: bebidas de cafés gratuitas para clientes durante el Día de los Inocentes en 2025

Dunkin' en Nueva Jersey: bebidas de cafés gratuitas para clientes durante el Día de los Inocentes en 2025

LEER MÁS
¿Warren Buffett compraría Tesla por una millonaria cifra? La verdad detrás de la presunta compra billonaria

¿Warren Buffett compraría Tesla por una millonaria cifra? La verdad detrás de la presunta compra billonaria

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista en Lima causa sorpresa al intentar cobrar S/300 por carrera y desata reacciones: "Más barato sale en avión"

Taxista en Lima causa sorpresa al intentar cobrar S/300 por carrera y desata reacciones: "Más barato sale en avión"

LEER MÁS
Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

LEER MÁS
Joven aborda bus del Metropolitano con su perro e inspectora hace bajar a todos los pasajeros: "Era el último bus en plena Navidad"

Joven aborda bus del Metropolitano con su perro e inspectora hace bajar a todos los pasajeros: "Era el último bus en plena Navidad"

LEER MÁS
Peruana recibe panetones aplastados por encomienda y redes no perdonan: "Los recibió en PDF"

Peruana recibe panetones aplastados por encomienda y redes no perdonan: "Los recibió en PDF"

LEER MÁS
Emprendedora peruana regaló canastas de Navidad para sus 320 trabajadores y bromea: "Por tu culpa, Jorge Luna"

Emprendedora peruana regaló canastas de Navidad para sus 320 trabajadores y bromea: "Por tu culpa, Jorge Luna"

LEER MÁS
Facebook Viral: Perros intentaron comerse a un roedor gigante y tuvieron terrible final [VIDEO]

Facebook Viral: Perros intentaron comerse a un roedor gigante y tuvieron terrible final [VIDEO]

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tendencias

Taxista llamado Papanoel quiere cambiar su nombre tras burlas constantes: “Me siento triste"

Zully se defiende tras ser criticada por organizar chocolatada navideña el 24 de diciembre: "No estoy acostumbrada a celebrar Navidad"

Tiktoker realiza sorteo gratuito de pavo en bus de Lima y desata risas: "Me pasé más de 10 paraderos y no gané"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025