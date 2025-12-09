HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     
Tendencias

Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

Integrantes de ‘Fútbol al Día’, además, mencionaron que Olvera fue sancionado por el departamento de Recursos Humanos de su empresa y no aparecerá al aire en los próximos días.

Periodistas mexicanos de 'Fútbol al Día' se disculpan públicamente con Perú.
Periodistas mexicanos de 'Fútbol al Día' se disculpan públicamente con Perú. | Foto: Fútbol al Día

Periodistas mexicanos de ‘Fútbol al Día’ emitieron unas disculpas al pueblo peruano y a Pol Deportes luego de que uno de sus compañeros, Javier Olvera, cuestionara públicamente la capacidad periodística del joven por no contar con título universitario. En redes sociales, mientras algunos usuarios rechazan el perdón, otros exigen disculpas directas del conductor.

PUEDES VER: Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

lr.pe

Detalles de las disculpas tras comentarios en contra de Pol Deportes

David De la Garza, uno de los periodistas mexicanos que compartía programa con Javier Olvera, indicó que si bien su empresa les brinda libertad de opinión al aire, los comentarios realizados por él representaban solo su postura y no la de su línea editorial. Mencionó también que no volverá a ocurrir algún incidente similar y que su compañero fue sancionado por los comentarios que realizó en contra de Pol Deportes.

Antes de finalizar esta sección del programa, De la Garza recalcó: “El periodista Javier Olvera ha sido fuertemente sancionado por los comentarios que hizo hacia Pol Deportes, quien tiene todo mi respeto porque merece todo lo que está pasando para bien… Una disculpa a todo Perú y a Pol Deportes”.

PUEDES VER: Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

lr.pe

Usuarios en redes sociales esperan disculpas directas de Olvera: “Las responsabilidades son individuales”

Luego de que las declaraciones de De la Garza y otros periodistas de ‘Fútbol al Día’ se viralizaran en redes sociales, usuarios peruanos y extranjeros brindaron su apoyo a Pol Deportes y exigieron que Olvera se disculpe públicamente por los comentarios que realizó.

“Que hable o sino que sea despedido”, “las responsabilidades son individuales y no aceptamos disculpas que no sean del propio Javier Olvera”, “cada quien limpia su desastre”, “más preocupados por la empresa, que por las disculpas sinceras hacia pol deportes”, “ya el daño está hecho”, “uy, justo ayer dejamos de perdonar”, son algunos de los comentarios más resaltantes en TikTok.

Notas relacionadas
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

LEER MÁS
Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

LEER MÁS
Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

LEER MÁS
Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
¿Puedes ver al pez que está en el mar? Reto visual genera confusión [FOTOS]

¿Puedes ver al pez que está en el mar? Reto visual genera confusión [FOTOS]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tendencias

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025