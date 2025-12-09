Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

Periodistas mexicanos de ‘Fútbol al Día’ emitieron unas disculpas al pueblo peruano y a Pol Deportes luego de que uno de sus compañeros, Javier Olvera, cuestionara públicamente la capacidad periodística del joven por no contar con título universitario. En redes sociales, mientras algunos usuarios rechazan el perdón, otros exigen disculpas directas del conductor.

Detalles de las disculpas tras comentarios en contra de Pol Deportes

David De la Garza, uno de los periodistas mexicanos que compartía programa con Javier Olvera, indicó que si bien su empresa les brinda libertad de opinión al aire, los comentarios realizados por él representaban solo su postura y no la de su línea editorial. Mencionó también que no volverá a ocurrir algún incidente similar y que su compañero fue sancionado por los comentarios que realizó en contra de Pol Deportes.

Antes de finalizar esta sección del programa, De la Garza recalcó: “El periodista Javier Olvera ha sido fuertemente sancionado por los comentarios que hizo hacia Pol Deportes, quien tiene todo mi respeto porque merece todo lo que está pasando para bien… Una disculpa a todo Perú y a Pol Deportes”.

Usuarios en redes sociales esperan disculpas directas de Olvera: “Las responsabilidades son individuales”

Luego de que las declaraciones de De la Garza y otros periodistas de ‘Fútbol al Día’ se viralizaran en redes sociales, usuarios peruanos y extranjeros brindaron su apoyo a Pol Deportes y exigieron que Olvera se disculpe públicamente por los comentarios que realizó.

“Que hable o sino que sea despedido”, “las responsabilidades son individuales y no aceptamos disculpas que no sean del propio Javier Olvera”, “cada quien limpia su desastre”, “más preocupados por la empresa, que por las disculpas sinceras hacia pol deportes”, “ya el daño está hecho”, “uy, justo ayer dejamos de perdonar”, son algunos de los comentarios más resaltantes en TikTok.