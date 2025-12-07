Un video publicado en TikTok se volvió en redes. Un policía de tránsito detuvo a un combi por infringir las normas de manejo. Lejos de colocarles una papeleta, decidió aplicar una lección diferente y bastante peculiar tanto al cobrador como al chofer del vehículo.

Ese episodio captó la atención no solo de quienes se encontraban en la vía, sino también de cientos de usuarios, quienes aplaudieron la decisión del agente de tránsito al optar por un castigo más directo. El clip ya cuenta con más de 74.400 reacciones.

Policía se vuelve viral tras pedir a chofer y cobrador a dar 100 vueltas por cometer una infracción

En el video publicado en la cuenta de TikTok @riccezjuarezsanch, se observa al policía de tránsito que, tras detener la combi y pedir que el chofer y el cobrador desciendan del vehículo por la infracción cometida, le impone un castigo diferente. Como medida correctiva ante el incumplimiento de las normas, el agente dispuso que ambos completaran 100 vueltas alrededor del carro, a modo de lección.

"Chofer y cobrador son castigados a dar 100 vueltas para evitar papeleta", se lee en la descripción del video. Este hecho, rápidamente, se volvió viral y desató risas en redes sociales. Muchos usuarios comentaron el peculiar castigo y optaron por compartir sus propias experiencias.

"El buen policía es aquel que educa y explica", "Quiero saber quién es ese policía para felicitarlo", "Aún recuerdo cuando el jefe me hizo correr un parque gritando: 'soy un infractor' y me perdono la papeleta por luz roja", "Aún recuerdo cuando un policía me hizo hacer 100 ranas sin parar para perdonarme una papeleta y termine rompiendo mi pantalón", "Un aplauso para ese policía", "Deberían tomarlo como ejemplo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.