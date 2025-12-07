HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     
Tendencias

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

El peculiar castigo impuesto por un policía de tránsito se viralizó en TikTok tras pedir a los trabajadores que completaran 100 vueltas alrededor del vehículo por incumplir las normas de manejo.

Policía se vuelve viral tras pedir a chofer y cobrador a dar 100 vueltas por cometer una infracción
Policía se vuelve viral tras pedir a chofer y cobrador a dar 100 vueltas por cometer una infracción | Foto: composición LR

Un video publicado en TikTok se volvió en redes. Un policía de tránsito detuvo a un combi por infringir las normas de manejo. Lejos de colocarles una papeleta, decidió aplicar una lección diferente y bastante peculiar tanto al cobrador como al chofer del vehículo.

Ese episodio captó la atención no solo de quienes se encontraban en la vía, sino también de cientos de usuarios, quienes aplaudieron la decisión del agente de tránsito al optar por un castigo más directo. El clip ya cuenta con más de 74.400 reacciones.

PUEDES VER: Fue a denunciar una extorsión con dinamita y terminó multada con papeleta en Nuevo Chimbote: "La justicia de Perú"

lr.pe

Policía se vuelve viral tras pedir a chofer y cobrador a dar 100 vueltas por cometer una infracción

En el video publicado en la cuenta de TikTok @riccezjuarezsanch, se observa al policía de tránsito que, tras detener la combi y pedir que el chofer y el cobrador desciendan del vehículo por la infracción cometida, le impone un castigo diferente. Como medida correctiva ante el incumplimiento de las normas, el agente dispuso que ambos completaran 100 vueltas alrededor del carro, a modo de lección.

"Chofer y cobrador son castigados a dar 100 vueltas para evitar papeleta", se lee en la descripción del video. Este hecho, rápidamente, se volvió viral y desató risas en redes sociales. Muchos usuarios comentaron el peculiar castigo y optaron por compartir sus propias experiencias.

"El buen policía es aquel que educa y explica", "Quiero saber quién es ese policía para felicitarlo", "Aún recuerdo cuando el jefe me hizo correr un parque gritando: 'soy un infractor' y me perdono la papeleta por luz roja", "Aún recuerdo cuando un policía me hizo hacer 100 ranas sin parar para perdonarme una papeleta y termine rompiendo mi pantalón", "Un aplauso para ese policía", "Deberían tomarlo como ejemplo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Periodistas españoles de 'Chiringuito de jugones' quedan impactados con historia de 'Pol Deportes': "Espectacular"

Periodistas españoles de 'Chiringuito de jugones' quedan impactados con historia de 'Pol Deportes': "Espectacular"

LEER MÁS
Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

LEER MÁS
Joven que narró final de Libertadores desde un cerro cuenta su experiencia tras viajar 18 horas: "Prometí a mi mamita que iba a hacer las cosas bien"

Joven que narró final de Libertadores desde un cerro cuenta su experiencia tras viajar 18 horas: "Prometí a mi mamita que iba a hacer las cosas bien"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

LEER MÁS
Joven peruano gana S/100.000 en concurso de HH y revela en qué gastará el dinero: "Voy a viajar a España a estudiar Medicina"

Joven peruano gana S/100.000 en concurso de HH y revela en qué gastará el dinero: "Voy a viajar a España a estudiar Medicina"

LEER MÁS
'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

LEER MÁS
'La lista de infieles' y 'Candylandia': abogada explica los riesgos legales de compartir datos personales sin autorización

'La lista de infieles' y 'Candylandia': abogada explica los riesgos legales de compartir datos personales sin autorización

LEER MÁS
Los tuits de Netflix del 2017 en los que invitaba a compartir contraseñas con amigos

Los tuits de Netflix del 2017 en los que invitaba a compartir contraseñas con amigos

LEER MÁS
Los famosos ‘cuchareables’: de qué trata esta nueva presentación viral en TikTok y Facebook

Los famosos ‘cuchareables’: de qué trata esta nueva presentación viral en TikTok y Facebook

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos políticos eligen a sus candidatos presidenciales

¿Cuál es el panorama migratorio en Chile? Periodista chileno revela la verdadera situación actual en la frontera entre Arica y Tacna

Julián Zucchi se reencuentra en vivo con Priscila Mateo tras meses de su separación y pide disculpas: "No me supe comportar"

Tendencias

Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

Mototaxista convierte su unidad en trineo y causa furor en redes: "Exceso de espíritu navideño"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos políticos eligen a sus candidatos presidenciales

ANP condena asesinato de periodista Fernando Núñez: "Este hecho evidencia una escalada intolerable de violencia"

Cargamento de droga incautado en Piura está cotizado en US$ 68 millones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025