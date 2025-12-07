HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Moca sorprende a la Chola Chabuca al confesarle su verdadera edad en pleno programa: “Se te ve más madura”

La Chola Chabuca quedo impresionada cuando Moca le confesó su verdadera edad, y la tiktoker se justificó diciendo que parecía mayor porque el peinado que le hicieron “le quedaba horrible”.

Moca es una de las influencer más populares en Tiktok y Kick. Foto: Composición LR/América TV.

Moca, la popular tiktoker y streamer conocida como ‘La reina de los moraditos’ por pedir donaciones vía Yape a sus seguidores durante sus transmisiones en vivo, se presentó por primera vez en televisión nacional en el programa de la Chola Chabuca ‘El reventonazo’.

Allí la influencer habló principalmente sobre su reciente ruptura con su ahora expareja Haybin, tras cuatro años de relación. Sin embargo, durante la entrevista, Moca dejó en shock a la carismática presentadora y a los usuarios en redes sociales al revelar que tiene 23 años. “Se te ve más madura”, comentó la presentadora al no poder creer la edad real de su invitada.  

Moca revela su verdadera edad a la Chola Chabuca

Moca se ha convertido en una de las tiktokers más populares del momento. La reciente noticia sobre el fin de su relación con su pareja impulsó aún más su viralidad en redes sociales. Por ello, la Chola Chabuca la invitó a su programa para conocer detalles de su ruptura; sin embargo, lo que realmente sorprendió a la conductora y a su equipo fue la revelación de su verdadera edad.

“Tú no eres tan chibola, chibola como otras”, comentó la Chola, quedando totalmente desconcertada cuando la creadora de contenido aseguró que tenía 23 años. Ante la sorpresa, la presentadora añadió. “Entonces yo soy una ….. se te ve más madura”, dijo.

Moca explicó por qué aparentaba más edad y no dudó en ‘destruir’ el peinado que le hicieron en la peluquería, canje del programa de América TV. “Sí, es que este peinado que me han hecho, horroroso. Estoy bien fea”, señaló la tiktoker, lo que generó carcajadas en todo el set.  

Moca confiesa que no le fue infiel a Haybin y le pide regresar

Moca anunció el fin de su relación con Haybin luego de ser grabada, aparentemente, besando a un joven durante una fiesta. Incluso, en un arranque de sinceridad, admitió que ingresó a un hospedaje con ese mismo chico. Sin embargo, estas declaraciones habrían sido parte de un show para sus seguidores.

En el programa de la Chola Chabuca, la tiktoker aseguró que nunca le fue infiel a su pareja y que no existen imágenes de ella entrando a un hotel. Por ello, se animó a enviarle un mensaje a Haybin, pidiéndole una oportunidad para conversar y arreglar la relación: “Me gustaría hablar contigo y aclarar las cosas. Si se da para volver, yo encantada”, aclaró Moca.

