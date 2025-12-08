HOYSuscripcion LR Focus

Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

El ahora tiktoker Fernando Llanos y Roció Ríos llevan 18 años de matrimonio y ella renunció a todo para acompañarlo en su éxito en redes sociales.

Fernando Llanos goza de un buen éxito en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.

Fernando Llanos celebró el cumpleaños de su esposa, Rocío Ríos, compartiendo en Instagram imágenes de ambos junto a sus hijos. Sin embargo, el periodista, hoy uno de los tiktokers más populares del país, conmovió a muchos usuarios no solo al dedicarle palabras de amor a su compañera de vida, sino también al expresarle una serie de agradecimientos.

“Día para celebrar tu sensatez cuando a mí me falta”, escribió el comunicador de 48 años, confesando con ternura su propia falta de juicio y destacando la admirable sabiduría de su esposa, dejando al descubierto la profunda admiración que siente por ella.

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: 'Deme un caso'

lr.pe

Fernando Llanos agradece públicamente a su esposa en su día de cumpleaños

Fernando Llanos y Roció Ríos llevan 18 años de casados. Cuando el periodista salió de la televisión para dedicarse al mundo de las redes sociales, su esposa decidió renunciar a su trabajo como productora en agencias de publicidad para acompañarlo en su nueva aventura.

Por esa razón, Llanos siempre estará agradecido con la madre de sus hijos, y en el día de su onomástico le dedicó un conmovedor mensaje, expresando su gratitud por el amor sincero que ella siempre le demuestra.

“Día para celebrar tu vida, tu sonrisa en la mañana, tu alegría, tu sensatez cuando a mí me falta, tu dedicación a hacer de nuestra familia un espacio de infinito amor. Rocío Ríos que Dios bendiga este nuevo año y nos regale más momentos de magia, más sueños cumplidos y más amor del bueno. ¡Feliz cumpleaños Pili! Nuestra reina!!!”, compartió el comunicador, famoso por su secuencia ‘Las 5 pepas’.

Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: "No vale picarse"

lr.pe

¿Cuántos hijos tienen Fernando Llanos y Rocío Ríos?

Fernando Llanos y Rocío Ríos tienen dos hijos: Tiago y Arantza. Justamente, el primero, se convirtió en pieza importante del canal de Tiktok de su padre, compartiendo recetas de cocina que son muy bien recibidas por los usuarios, quienes realizan generosas donaciones durante las transmisiones.

Por el momento, el periodista no tiene planes de regresar al mundo de la televisión y seguirá priorizando su alcance en las redes sociales, que se ha convertido en su nueva pasión.

