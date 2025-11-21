Un bochornoso enfrentamiento tuvo lugar en el Colegio de Economistas de Lima. La confrontación comenzó cuando el exdecano de esta institución, José Ricardo Rasilla, se negó a retirarse de la asamblea general. Ante su negativa por abandonar el lugar, personal de seguridad tomó a la exautoridad académica de pies y manos a dejar el sitio.

"Salga, o va a salir por las malas (...) Del pie, agárralo el pie", se le escucha decir a uno de los agentes de seguridad mientras intentaban sacarlo a la fuerza del lugar. El video se popularizó rápidamente en redes sociales.

Exdecano del Colegio de Economistas de Lima se pronuncia tras ser retirado a la fuerza de asamblea

En una entrevista con el programa 'Paren todo', el economista José Ricardo Rasilla relató que llegó a la asamblea general del Colegio de Economistas de Lima, dado que uno de los temas a discutir era su destitución. El colegiado culpa al actual decano de la institución, José Herrera Jara, de dar la orden al personal de seguridad para retirarlo a la fuerza de la sala de conferencia.

"Se realizó una asamblea extraordinaria cuyos temas de agenda fueron dos. Uno fue destituirme a mí. Yo dije que no, que no me iba a retirar y estuvieron atisbando que cosa estaba pasando. Y me dice: 'señor, si usted no se sale, lo vamos a sacar'. No les hice caso y me agarraron del hombre, me agarraron los brazos", sentenció.

"La señora que estaba ahí en la directiva le pasó la voz al decano, este dijo: 'procedan'. En eso vinieron cinco matones, alto y robustos. Yo me comencé a mover, a patalear. Les decía: 'suéltame, qué te pasa'. Me agarraron los dos pies, medio que me los torció y como yo me cogí al otro lado, me dolió", añadió.

Tras los hechos, José Ricardo Rasilla presentó una denuncia penal por lesiones, coacción y abuso de autoridad.