Exdecano del Colegio de Economistas es retirado a la fuerza, cargado de pies y manos, por personal de seguridad durante asamblea
El video muestra como personal de seguridad, tomó de pies y manos al exdecano del Colegio de Economistas de Lima, para forzarlo a abandonar la sala de conferencias. Video se volvió viral en redes sociales.
Un bochornoso enfrentamiento tuvo lugar en el Colegio de Economistas de Lima. La confrontación comenzó cuando el exdecano de esta institución, José Ricardo Rasilla, se negó a retirarse de la asamblea general. Ante su negativa por abandonar el lugar, personal de seguridad tomó a la exautoridad académica de pies y manos a dejar el sitio.
"Salga, o va a salir por las malas (...) Del pie, agárralo el pie", se le escucha decir a uno de los agentes de seguridad mientras intentaban sacarlo a la fuerza del lugar. El video se popularizó rápidamente en redes sociales.
Exdecano del Colegio de Economistas de Lima se pronuncia tras ser retirado a la fuerza de asamblea
En una entrevista con el programa 'Paren todo', el economista José Ricardo Rasilla relató que llegó a la asamblea general del Colegio de Economistas de Lima, dado que uno de los temas a discutir era su destitución. El colegiado culpa al actual decano de la institución, José Herrera Jara, de dar la orden al personal de seguridad para retirarlo a la fuerza de la sala de conferencia.
"Se realizó una asamblea extraordinaria cuyos temas de agenda fueron dos. Uno fue destituirme a mí. Yo dije que no, que no me iba a retirar y estuvieron atisbando que cosa estaba pasando. Y me dice: 'señor, si usted no se sale, lo vamos a sacar'. No les hice caso y me agarraron del hombre, me agarraron los brazos", sentenció.
"La señora que estaba ahí en la directiva le pasó la voz al decano, este dijo: 'procedan'. En eso vinieron cinco matones, alto y robustos. Yo me comencé a mover, a patalear. Les decía: 'suéltame, qué te pasa'. Me agarraron los dos pies, medio que me los torció y como yo me cogí al otro lado, me dolió", añadió.
Tras los hechos, José Ricardo Rasilla presentó una denuncia penal por lesiones, coacción y abuso de autoridad.