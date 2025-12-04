La Cobra quedó emocionado al saber que Pol Deportes lo sigue en X y es el único creador de contenido del ámbito deportivo al que siguen en dicha red social. | Foto: composición LR/Kick

Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', se ha convertido en una figura inesperada dentro del contenido deportivo. El joven peruano de 15 años llamó la atención de medios nacionales e internacionales al narrar la final de la Libertadores desde un cerro. Su improvisado set con trípode, micrófono y vista panorámica también provocó la curiosidad del streamer argentino La Cobra, quien ingresó a la cuenta de X (ante Twitter) del adolescente para ver a qué influencers tenía como referencia.

Tal fue su sorpresa al descubrir que, además de Jorge Luna, 'Pol Deportes' lo sigue a él, siendo el único creador de contenido del ámbito deportivo que figura en su lista. Esto emocionó al streamer argentino, quien no dudó en anunciar que tendría un debate en su canal junto al joven narrador peruano.

La Cobra se sorprende al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano

"Chat, ¿quieren que haga debate con 'Pol Deportes'? A ver voy a buscar a 'Pol Deportes' en Twitter. ¿Me conocerá?", se le escucha decir al influencer mientras buscaba la cuenta de X del joven peruano. Sin embargo, al descubrir que el popular 'narrador de los Andes' seguía solo a once cuentas oficiales, siendo la suya una de ellas, no dudó en mostrar su entusiasmo al respecto.

"'Pol Deportes' sigue al nueve. Pará, sigue a 11 personas y (entre ellas) me sigue a mí. Sigue a un canal tipo que no es una persona. Amigo, claramente se viene debate con 'Pol Deportes'. Los cobristas son así, son los más grandes de Latinoamérica", expresó.

Su emoción creció aún más al percatarse que la cuenta oficial de 'Pol Deportes' no sigue a destacados futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"¿'Pol Deportes' sigue a Messi? No ¿Sigue a Cristiano? No ¿Sigue a Mbappé? No ¿Sigue a Haaland? No ¿Sigue a La Cobra? No voy a mentir, estoy emocionado. Estoy emocionado, chat", señaló.