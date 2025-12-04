Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'
El famoso creador de contenido argentino La Cobra quedó emocionado al percatarse que 'Pol Deportes' lo tiene como el único referente del ámbito deportivo entre sus seguidos en X.
- Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”
- Streamer peruano recibe la Sartén de Oro de Ibai Llanos por la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de los desayunos'
Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', se ha convertido en una figura inesperada dentro del contenido deportivo. El joven peruano de 15 años llamó la atención de medios nacionales e internacionales al narrar la final de la Libertadores desde un cerro. Su improvisado set con trípode, micrófono y vista panorámica también provocó la curiosidad del streamer argentino La Cobra, quien ingresó a la cuenta de X (ante Twitter) del adolescente para ver a qué influencers tenía como referencia.
Tal fue su sorpresa al descubrir que, además de Jorge Luna, 'Pol Deportes' lo sigue a él, siendo el único creador de contenido del ámbito deportivo que figura en su lista. Esto emocionó al streamer argentino, quien no dudó en anunciar que tendría un debate en su canal junto al joven narrador peruano.
PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"
La Cobra se sorprende al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano
"Chat, ¿quieren que haga debate con 'Pol Deportes'? A ver voy a buscar a 'Pol Deportes' en Twitter. ¿Me conocerá?", se le escucha decir al influencer mientras buscaba la cuenta de X del joven peruano. Sin embargo, al descubrir que el popular 'narrador de los Andes' seguía solo a once cuentas oficiales, siendo la suya una de ellas, no dudó en mostrar su entusiasmo al respecto.
"'Pol Deportes' sigue al nueve. Pará, sigue a 11 personas y (entre ellas) me sigue a mí. Sigue a un canal tipo que no es una persona. Amigo, claramente se viene debate con 'Pol Deportes'. Los cobristas son así, son los más grandes de Latinoamérica", expresó.
PUEDES VER: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City
Su emoción creció aún más al percatarse que la cuenta oficial de 'Pol Deportes' no sigue a destacados futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
"¿'Pol Deportes' sigue a Messi? No ¿Sigue a Cristiano? No ¿Sigue a Mbappé? No ¿Sigue a Haaland? No ¿Sigue a La Cobra? No voy a mentir, estoy emocionado. Estoy emocionado, chat", señaló.