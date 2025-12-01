HOYSuscripcion LR Focus

Joven queda en shock al encontrar nacimiento 'gatuno' de Navidad y redes estallan: “Para los cat-ólicos”

Nacimiento navideño de gatitos se viralizó en TikTok por su original diseño y desencadenó divertidas reacciones.

Clip viral tiene alrededor de 800.000 visualizaciones.
Un nacimiento en Colombia se viralizó en TikTok cuando un joven compartió su asombro al descubrir una escena navideña bastante curiosa. El muchacho quedó fascinado al notar que todas las figuras del pesebre estaban representadas por adorables gatitos, un detalle poco común que rápidamente captó la atención de miles de usuarios y acumuló cientos de visualizaciones en la plataforma.

Nacimiento 'gatuno' de Navidad es furor en TikTok

En el video, se puede ver cómo el joven se acerca al nacimiento y enfoca con detalle cada figura. Allí aparecen versiones “gatunas” de Jesús, José y María, todos con rasgos felinos y un diseño que mezcla ternura y humor. La sorpresa del chico es palpable, ya que no esperaba encontrar un pesebre tan inusual en plena temporada navideña.

Además de las figuras principales, el curioso nacimiento también incluye un burro y una vaca, ambos representados como gatos, lo que completa esta peculiar escena. Entre risas y asombro, el joven decidió grabar el momento para compartirlo en redes, sin imaginar que el clip se llenaría de visualizaciones y comentarios divertidos.

Divertidas reacciones en TikTok sobre nacimiento 'gatuno'

En las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar con humor ante el nacimiento 'gatuno'. Muchos celebraron la creatividad del diseño, mientras que otros compartieron bromas y comparaciones con sus propias mascotas.

"Eso se llama representación, nada que blasfemia, seguramente el que lo hizo, lo hizo pensando en cada detalle del Nacimiento de Cristo, muy bonito por cierto", "Falló porque la vaca debió ser un gato vaca (blanco con negro)", "Yo bien ateo y lo quiero", "Para los cat-ólicos", "Los tres reyes gatos", reaccionaron usuarios.

