Vendedor de caramelos ahorra desde octubre para comprar pavito y compartirlo con su madre en Navidad

En Navidad, muchos peruanos ahorran cada sol para asegurar un plato de pavo y compartirlo con quienes más quieren. La historia de un vendedor de caramelos revela cuánto puede significar un pequeño esfuerzo cuando el objetivo es celebrar junto a la familia.

Comerciante relata cómo un vendedor de caramelos ahorra con pequeñas monedas desde octubre para asegurar su pavo navideño
Comerciante relata cómo un vendedor de caramelos ahorra con pequeñas monedas desde octubre para asegurar su pavo navideño

En Navidad, la ilusión gira en torno a compartir un momento especial, sentarse a la mesa con la familia y disfrutar de un pavo que simboliza unión y tranquilidad. Muchas personas se preparan con tiempo, ajustan sus gastos y guardan lo poco que pueden para que ese día no falte nada. En este periodo festivo, cada sol ahorrado adquiere un significado emocional, porque no se trata solo de comida, sino de la oportunidad de abrazar a los seres queridos alrededor de un plato caliente.

Ese es el caso de un vendedor de caramelos en Lima, cuya historia fue recogida por un equipo de Latina. Con paciencia y constancia, este trabajador comenzó a guardar pequeñas sumas desde octubre, sin importar que algunas jornadas solo dejaran S/ 2 o S/ 3. Él lo hizo con un objetivo claro: comprar su pavo y sentarse a comerlo junto a su madre, como cada familia que sueña con una noche navideña tranquila y sin sobresaltos.

Joven regresa de EE.UU. para sorprender a su madre tras 3 años sin verla y su reacción desata risa en redes: "Un poco más y le pide prueba de ADN"

lr.pe

Vendedor ahorra desde octubre para asegurar un pavo navideño

Durante la entrevista, la vendedora contó que el hombre empezó a juntar su dinero desde el 9 de octubre. “Va pagando 2 soles, 3 soles, 5 soles, acá está la platita del señor”, señaló mientras mostraba el monto guardado. El periodista comentó que el vendedor tenía su alcancía.

La vendedora explicó que el trabajador buscó separar su pavo pese a sus ingresos limitados. “Es un vendedor de caramelos, ha querido separar su pavito. ‘Le puedo dar 2 soles’, ya le dije”, relató. Luego añadió que el hombre solo desea compartir ese momento con su madre: “El señor quiere comer su pavito con su mamá, cuando llegue el momento le entregaré su pavito”. El periodista cerró la conversación diciendo que se trataba de “una de esas historias del corazón, una historia navideña”.

