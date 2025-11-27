Un youtuber peruano, acompañado de un grupo de amigos, visitó un supermercado ubicado en el distrito de Magdalena del Mar para poner aprueba un hack que pocos conocen. Según comentó el influencer en su canal de YouTube 'Mi Receta Mágica', este establecimiento remata la comida preparada con descuentos del 50% hasta del 70% sobre su precio original después de las nueve de la noche.

Este dato sorprendió al youtuber, ya que no esperaba ver a tanta gente en la sección de comidas buscando las mejores ofertas. "Nunca he visto en los supermercados que la gente se pelee por la comida preparada. El arroz con leche me vale S/2", comentó el creador de contenido.

Youtuber queda impresionado con supermercado que remata comida

Según le mencionó una los sus compañeros, la dinámica empieza alrededor de las 9 de la noche, cuando el personal del supermercado da la orden de poner en rebaja los diferentes alimentos preparados del día. Es por ello que, y de acuerdo con las imágenes compartidas en el video, muchos clientes optan por separar con anticipación los platillos que desean llevar para así adquirir una mayor cantidad de productos a un menor precio.

"Por eso la gente está acá (esperando) Osea tienen que dar la orden para llevar a mitad de precio todo esto. Si nosotros nos llevamos ahorita (la lasaña) nos sale S/11, pero tienen que dar la orden para que se compre a mitad de precio. Qué curiosos. Se esperan la orden para poner a mitad de precio el producto al cierre", comentó el joven youtuber.

Tras varios minutos de espera, el creador de contenido logró llevarse 6 platos de comida por un total de S/20. La oferta que más le llamó la atención fue obtener dos tappers de lasaña de 1/2 kilo cada uno, cuyo precio pasó de S/11 a cerca de S/6; así como una porción de arroz chaufa, cuyo precio se redujo a S/2,70.

"Todo lo que hemos pedido. Son 6 platos a S/20.68. Íbamos a pagar como más de S/30, pero justo en la cola un amigo nos indicó que esto de acá (la lasaña) lo remataron, osea a mitad de precio. Pagamos como S/5 por esto y es un 'preciaso'. Hay varias cositas", sentenció.