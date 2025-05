La youtuber argentina Florcita de Alelí compartió con sus seguidores en YouTube su experiencia al visitar el supermercado Wong en Lima, Perú. A través de su canal, la influencer realizó una detallada comparación de los precios de diversos productos y analizó las diferencias entre lo que se vende en Argentina y en Perú. Wong es considerado uno de los supermercados más caros del país, y Florcita no dudó en mostrar su sorpresa ante los elevados costos de algunos productos importados, pero también resaltó los atractivos precios de ciertos artículos que en Argentina serían mucho más caros.

La visita de Florcita a Perú no solo se centró en comparar precios, sino también en explorar productos que no se encuentran comúnmente en Argentina. La influencer quedó fascinada con las opciones exclusivas de bebidas alcohólicas, productos gourmet y artículos de tecnología, los cuales destacó como mucho más accesibles en comparación con su país natal. Además, la youtuber compartió sus impresiones sobre la calidad de los productos peruanos, señalando la variedad de opciones y la oferta internacional que se encuentra en los supermercados de Lima.

Youtuber argentina visitó supermercado en Perú y comparó los precios

En su último video en YouTube, la influencer Florcita de Alelí viajó hasta Lima y decidió visitar al que consideró el supermercado más exclusivo del Perú. Desde el momento en que ingresó, comenzó a comparar los precios de los productos con los de Argentina, destacando las notorias diferencias en los costos de diversos artículos. La diferencia de precios fue un tema recurrente a lo largo del video; en principio, con el cabanossi de la marca Braed, que costaba S/3.50, mientras que en Tambo afirmó haberlo encontrado a S/2.00, con lo que corroboró que se trataba de un supermercado caro.

La primera sorpresa llegó al revisar los productos importados. Florcita observó que el supermercado Wong contaba con una amplia oferta de productos provenientes de Europa y España, entre los cuales destacó los jamones y otros productos gourmet que se encuentran a precios elevados. "Me hace falta ser millonaria para poder comprar todo eso", comentó mientras señalaba los productos.

La youtuber también destacó lo accesibles que resultaron algunos productos de tecnología y electrodomésticos. Por ejemplo, Florcita se sorprendió al ver una impresora de la marca Epson a S/900, un precio mucho más barato que en su país natal, donde un equipo similar costaría más del doble. “Esto es una impresora de S/900, que son S/300.000 pesos argentinos. Allá (en Argentina) no te compras una impresora así de esta marca. Te sale el doble”.

Lo mismo ocurrió con una maleta de viaje, cuyo precio en Wong era de S/103, un costo extremadamente bajo si se compara con los 100,000 pesos que costaría en Argentina, que en moneda peruana equivaldría a casi S/300, según señaló.

¿Qué productos de Perú no se encuentran en Argentina?

En su recorrido por el supermercado Wong, Florcita también se sorprendió al encontrar una variedad de productos exclusivos de Perú que no existen en Argentina. Uno de los artículos que más le llamó la atención fue un yogurt con sabor a pitahaya, conocido en Argentina como la "fruta del dragón". La youtuber destacó este producto como una opción única en Perú, ya que no es común encontrarlo en los supermercados de su país. Además, los sabores exóticos como maracuyá y guindón también captaron su interés.

Otro descubrimiento que sorprendió a la creadora de contenido fue que el supermercado contaba con una amplia sección de tragos y cerveza. “Mira todo lo que es bebida alcohólica. Muchísima bebida alcohólica. Es que tienen todo un piso para eso”. En esta área, la youtuber destacó la bebida alcohólica "Four Loko", que encontró en varias presentaciones, como sandía y gold. Este tipo de bebida, que mezcla alcohol y cafeína, es relativamente desconocido en Argentina, lo que la hizo aún más intrigante para la influencer.

“En la calle, sobre todo en la noche, viene gente a ofrecerte alcohol y te ofrecen cerveza, vodka. Y a parte te ofrecen algo llamado ‘Four Loko’. Dije que lo iba buscar y acabo de encontrarlo. Son unas latitas, es una marca, yo pensé que era una mezcla de algo que hacían”, comentó.

En su visita, también resaltó la gran sección de granos de café que tiene Perú, un país conocido por su excelente producción de café nacional y gran variedad importada, debido a su proximidad con Colombia. Sin embargo, algo que desconcertó a Florcita fue la elevada cantidad de productos con alarmas. “Acá está todo con alarma. Creo que determinados lugares las cosas que son de más de S/40 llevan alarma. Igual acá veo que varias que no cuestan más de S/40 tienen alarma. No entiendo porque es eso, o sea, entiendo que es para que no se lo roben. Pero hay cosas que no tienen alarma y son chiquititas”, señaló.