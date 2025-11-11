Municipalidad de Lima subastará terrenos desde S/77.000 en seis distritos de la capital: conoce cuáles son
La subasta se realizará el 22 de noviembre en el Museo Metropolitano de Lima. Los interesados podrán adquirir las bases del 10 al 21 de noviembre al valor de 50 soles.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la subasta pública de 31 lotes ubicados en distintos distritos de la capital. Su objetivo principal es promover la inversión y el urbanismo mediante la venta de terrenos con zonificación urbana y servicios básicos, con superficies que van desde 97.5 m² hasta 44.813 m² y con un precio base de S/ 76.383,45.
Subasta Pública de Terrenos 2025: características y distritos en los que se encuentran
De los 31 lotes ofertados, 28 pertenecen al Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (FOMUR), administrado por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. (EMILIMA), mientras que los tres restantes son de propiedad directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
Todos los terrenos cuentan con zonificación urbana, acceso a servicios básicos como electricidad y agua, y también se ubican cerca de avenidas principales, colegios, mercados, bancos, centros de salud, entre otros; por lo que, son espacios aptos para uso residencial o comercial.
Se ubican en Carabayllo (20 lotes), Santa Rosa (6 lotes), Puente Piedra (1 lote), La Molina (1 lote), San Juan de Lurigancho (2 lotes) y Punta Hermosa (1 lote), y acorde a la MML, estos representan “una excelente opción para invertir o cumplir el sueño de contar con un espacio propio”. Conoce más detalles en este enlace.
Áreas de los 31 lotes de la Subasta Pública de Terrenos 2025. | Foto: EMILIMA
¿Cuándo y cómo se realizará la Subasta Pública de Terrenos 2025?
La subasta de estos lotes se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, desde las 10:00 a. m., en el cuarto piso del Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima).
Todos los interesados, sean personas naturales o jurídicas, pueden adquirir las bases del proceso del 10 al 21 de noviembre de forma virtual o presencial en el Jirón Cusco 286, Cercado de Lima. El costo es de 50 soles y debe destinarse a la cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) de EMILIMA (Nº 193-1127115-0-99, CCI-00219300112711509914). Tras la validación del pago, se deben enviar los vouchers al correo subasta@emilima.com.pe, y luego de ello, podrán recibir los comprobantes y las bases del evento por el mismo medio.
La MML indica que para más información, los interesados pueden comunicarse al +51 01 209 84 00, anexo 1070, a los teléfonos +51 987 658 263 y +51 989 346 982 o al correo subasta@emilima.com.pe. De igual manera, invita a revisar la página web www.emilima.com.pe.