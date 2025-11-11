HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía y novio choro en el Congreso | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Municipalidad de Lima subastará terrenos desde S/77.000 en seis distritos de la capital: conoce cuáles son

La subasta se realizará el 22 de noviembre en el Museo Metropolitano de Lima. Los interesados podrán adquirir las bases del 10 al 21 de noviembre al valor de 50 soles.

Se pueden adquirir las bases del proceso del 10 al 21 de noviembre de forma virtual o presencial.
Se pueden adquirir las bases del proceso del 10 al 21 de noviembre de forma virtual o presencial. | Foto: MML | Composición: LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la subasta pública de 31 lotes ubicados en distintos distritos de la capital. Su objetivo principal es promover la inversión y el urbanismo mediante la venta de terrenos con zonificación urbana y servicios básicos, con superficies que van desde 97.5 m² hasta 44.813 m² y con un precio base de S/ 76.383,45.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

lr.pe

Subasta Pública de Terrenos 2025: características y distritos en los que se encuentran

De los 31 lotes ofertados, 28 pertenecen al Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (FOMUR), administrado por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. (EMILIMA), mientras que los tres restantes son de propiedad directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

TE RECOMENDAMOS

ALFREDO BARNECHEA: "LA GENTE ES BOBA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Todos los terrenos cuentan con zonificación urbana, acceso a servicios básicos como electricidad y agua, y también se ubican cerca de avenidas principales, colegios, mercados, bancos, centros de salud, entre otros; por lo que, son espacios aptos para uso residencial o comercial.

Se ubican en Carabayllo (20 lotes), Santa Rosa (6 lotes), Puente Piedra (1 lote), La Molina (1 lote), San Juan de Lurigancho (2 lotes) y Punta Hermosa (1 lote), y acorde a la MML, estos representan “una excelente opción para invertir o cumplir el sueño de contar con un espacio propio”. Conoce más detalles en este enlace.

Áreas de los 31 lotes de la Subasta Pública de Terrenos 2025. | Foto: EMILIMA

Áreas de los 31 lotes de la Subasta Pública de Terrenos 2025. | Foto: EMILIMA

PUEDES VER: La millonaria vía rápida que conectará SJM y VMT en solo 40 minutos: tendrá 3 carriles y será ejecutada por la Municipalidad de Lima

lr.pe

¿Cuándo y cómo se realizará la Subasta Pública de Terrenos 2025?

La subasta de estos lotes se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, desde las 10:00 a. m., en el cuarto piso del Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima).

Todos los interesados, sean personas naturales o jurídicas, pueden adquirir las bases del proceso del 10 al 21 de noviembre de forma virtual o presencial en el Jirón Cusco 286, Cercado de Lima. El costo es de 50 soles y debe destinarse a la cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) de EMILIMA (Nº 193-1127115-0-99, CCI-00219300112711509914). Tras la validación del pago, se deben enviar los vouchers al correo subasta@emilima.com.pe, y luego de ello, podrán recibir los comprobantes y las bases del evento por el mismo medio.

La MML indica que para más información, los interesados pueden comunicarse al +51 01 209 84 00, anexo 1070, a los teléfonos +51 987 658 263 y +51 989 346 982 o al correo subasta@emilima.com.pe. De igual manera, invita a revisar la página web www.emilima.com.pe.

Notas relacionadas
Pronabi remata 40 inmuebles en 9 regiones del Perú: desde tres stands comerciales en Gamarra hasta casa residencial en Surco

Pronabi remata 40 inmuebles en 9 regiones del Perú: desde tres stands comerciales en Gamarra hasta casa residencial en Surco

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Subastan sable de luz de Darth Vader en más de 3 millones de dólares: es pieza única de Star Wars

Subastan sable de luz de Darth Vader en más de 3 millones de dólares: es pieza única de Star Wars

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Economía

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Retiro AFP 2025: conoce las fechas exactas en que no podrás registrar tu solicitud de retiro según el cronograma oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025