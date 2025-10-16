Pronabi remata 40 inmuebles en 9 regiones del Perú: desde tres stands comerciales en Gamarra hasta casa residencial en Surco
El Pronabi anunció la subasta de 40 inmuebles en regiones como Lima, La Libertad, Loreto, entre otras, la cual se llevará a cabo este 31 de octubre.
- Tía María: Gobierno da luz verde a explotación del proyecto de cobre y reaviva tensión social en Valle de Tambo
- SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), anunció la cuarta subasta pública 2025 a nivel nacional, en la que se rematarán 40 inmuebles decomisados o declarados en extinción de dominio. El evento se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en la modalidad "a viva voz", con un proceso de inscripción habilitado del 20 al 24 de octubre.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Entre los inmuebles subastados destacan tres stands comerciales en Gamarra, uno de los emporios textiles más grandes del país, así como una amplia casa residencial de 2800 m² en Santiago de Surco. Además, se incluyen propiedades ubicadas en nueve regiones del Perú: Lima, Piura, Tumbes, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Tacna y Madre de Dios.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos
¿Quiénes pueden participar de la subasta de inmuebles del Pronabi?
Los participantes del remate de inmuebles podrán ser personas naturales o jurídicas y podrán adquirir los bienes para fines de vivienda, uso comercial o inversión. Según el Pronabi, se trata de una oportunidad única para acceder a propiedades con respaldo legal, a precios competitivos y con alto potencial de revalorización.
Los interesados deberán registrarse como postores a través del portal institucional de la institución, donde podrán descargar las bases administrativas, el catálogo de Pronabi completo de inmuebles —que incluye fotos, descripciones y ubicación—, así como consultar otros detalles del proceso.
PUEDES VER: Primera Subasta Pública 2025 de terrenos estatales en 25 predios del Estado: ¿cómo participar en las regiones de Perú?
¿Cómo participar de la subasta del Pronabi?
Para participar, los ciudadanos deben seguir estos pasos:
- Descargar las bases administrativas.
- Cumplir con los requisitos señalados en los numerales 14 y 15 del documento
- Registrarse como postores entre el 20 y el 24 de octubre de 2025 a través del enlace oficial del proceso, titulado Subasta Pública de Inmuebles N° 004-2025-JUS/PRONABI, en el siguiente ENLACE
- Presentar los documentos solicitados en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi en las mismas fechas.