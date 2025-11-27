HOYSuscripcion LR Focus

Ibai Llanos llega hasta cerro para conocer a streamer peruano con setup gamer: "Gracias por aceptarme en tu casa"

Streamer español elogió a joven peruano por su perseverancia al querer crear contenido sobre videojuegos, a pesar de vivir en una vivienda precaria.

Clip viral en TikTok acumula más de 1 millón de visualizaciones.
Clip viral en TikTok acumula más de 1 millón de visualizaciones.

Hace algunos días, Ibai Llanos llegó al Perú para hacer la entrega del reconocimiento a Perú tras ganar la votación virtual del 'Mundial de desayunos'. El streamer español aprovechó para conocer al creador de contenido peruano Koirandoshil, popular por tener propio setup gamer, es decir, dispositivos, muebles y accesorios para uso exclusivo de videojuegos, pese a que vive en una vivienda precaria en Lima.

Ibai Llanos visitó la casa de creador de contenido peruano Koirandoshil

De acuerdo a videos difundidos en TikTok, Ibai Llanos llegó hasta la casa del creador de contenido Koirandoshil y conoció más de él. El influencer con 15 millones de seguidores en Instagram subió múltiples escaleras empinadas para reconocer el esfuerzo del joven peruano.

lr.pe

"¿Cuántas escaleras son, Koiran, cuantos tú crees? ¿Son 400? Es que mira… ¿Qué hacéis con el tema? Cuando hay que subir bolsas y hacer cosas, esto es una falta de regular", expresó con asombro. En otro momento de la conversación, Ibai Llanos destacó la perseverancia del joven streamer. "Gracias por aceptarme en tu casa", comentó.

Anteriormente, el streamer AuronPlay queda fascinado con el trabajo del joven creador de contenido y también mostró su deseo de conocerlo. "Tiene un buen ordenador. Tiene una buena gráfica.  No hay suelo, el suelo es tierra. Pero está bien, ¿no? Marcar prioridades en la vida. Está bien. Me gusta", indicó hace varias semanas.

lr.pe

Ibai Llanos también probó el pan con chicharrón

Así también, Ibai Llanos no tardó en probar el tradicional pan con chicharrón. Según diversos videos difundidos en TikTok, el streamer español acudió a 'El Chinito¿, uno de los locales de sánguches más populares de Lima, donde pidió el reconocido pan con chicharrón con camote frito y salsa criolla, el mismo que ganó su 'Mundial de Desayunos' frente a propuestas internacionales.

Los usuarios captaron el instante en que Ibai aparece rodeado de curiosos y se muestra emocionado por finalmente probar el plato peruano que arrasó en internet. Ibai Llanos elogió el sabor, la textura del chicharrón y comentó que ahora entendía por qué el público lo había coronado como campeón.

